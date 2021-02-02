春妝盛宴　2021新品一覽

踏入2021，各大美妝品牌紛紛推出新品，在春意漸濃之際，最啱以新妝示人。（互聯網）

春節將至，春意漸濃，又是時候以新形象示人。正所謂「工欲善其事、必先利其器」，要化新妝就當然要先入手美妝新品，以新季度最流行的色調，展現最迷人的春日妝感吧！

無針無痛飄眉體驗

美眉專家benefit推出全新的Brow Microfilling細緻塑眉筆，以無針無痛即可輕鬆打造飄眉眉妝為賣點，突破眉妝潮流。眉筆採用不同長度的三叉筆尖設計，只需1筆就可畫出3條細緻幼線，模擬出真實毛髮效果。同時亦可用於眉芯填補空隙和稀疏位置，自然融入眉中打造出仿飄眉效果。

打造無瑕濾鏡妝感

Charlotte Tilbury推出全新Hollywood Flawless Filter美妝系列，除了為王牌產品Hollywood Flawless Filter無瑕濾鏡美顏液新增5個全新色調外，還推出一系列新品，包括：Hollywood Flawless Eye Filters四色眼影盤及Hollywood Exagger-Eyes Liner Duo雙頭眼線筆，助你打造猶如濾鏡下的無瑕妝容。

清新綠植妝感

ETVOS 2021年春夏彩妝系列的主題是「Release Yourself」，以日出之美，發芽成綠色的植物的新鮮色彩製成妝品系列。系列有5款全新妝品，主打淺綠、粉紅及淡啡色調，配合珠澤及柔亮質感，溫柔而亮麗。產品包羅雅致閃耀礦物眼影盤、光感美肌礦物眼影膏、多用礦物彩妝餅、絲滑礦物唇膏及礦物柔順炭霧眼線筆，當中除包括1款新色，其他均是限定色。

化妝護膚二合一

IT Cosmetics全新Your Skin But Better全效修護粉底液，提供12款原膚色調，質感輕透，適合疊塗遮瑕。集粉底液與護膚品於一身，蘊含親膚成分（透明質酸、蘆薈、維他命E及B5）及創新色素科技，持續使用兩星期肌膚可獲顯著改善。

優雅花卉魔法

LUNASOL以花卉的魅力為靈感推出2021春季系列「Plant Hunter's Diary」，並以此展示了命運之花瓣及紫丁香之魔法兩種春季妝容。色調高貴優雅，產品多元化，包括：魅光幻彩4色眼影組、輕柔啞致唇釉、絢麗輕透胭脂及色美甲油，總有一款合你心水。

日光下的溫柔色調

RMK以暖和且寧靜的日光為靈感，以淡雅的漸變米色為主調，推出2021春季系列產品。產品包括全5款米色色譜雙色眼影、全4款米色色譜雙色胭脂及全5款米色色譜唇膏。除此之外，斜面眉筆（連眉刷）、絲滑持久唇線筆、指甲油及W自然造型染眉膏亦推出了多款新色，全面滿足用家的不同彩妝需求。

煥發春日艷光

THREE 2021年春季彩妝系列以在希臘神話中被稱為春季女神的波瑟芬妮為靈感，以蘊含喚醒Arising Spirit（湧出力量）的能量、覺醒、綻放為概念推出華美而具活力的彩妝產品。其中包括新產品魅光誘采唇膏和春綻蜜粉盒。同時又以眉彩與修容提升面部線條之美，推出加入新色的凝光遊影修容盒、魅光真我個性眉采盒、魅光真我個性眉筆、立體眉掃和魅光真我個性染眉膏，讓女生由眉眼到臉容都煥發艷光！

閃爍鑽石光澤

Too Faced以鑽石高光粉盒為靈感，設計出迷你輕巧、一盒3色的多用途Diamond Highlighter Trio限量版鑽石高光修容盤，由夢幻紫鑽（Violet Diamond）、冰雪粉紅（Pink Ice）、烘焙香檳（Champagne Glow）3種百搭色調組成，淡雅色調為亞洲人研製。當中注上入真正的鑽石粉末和反光珍珠粒子，能低調的打造3D輪廓，小巧設計方便攜帶。