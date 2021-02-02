女優玩變裝　決戰更瘋狂

如果呢排心情鬱悶，想脫離一下現實，不妨睇吓日本AV嘅變裝系列，當中班女優除咗以充滿動漫元素嘅造型登場，劇情更係荒誕又奇幻，加埋超能力打怪獸等情節，連帶激戰場面，認真夠晒瘋狂同刺激呀！

墮入陷阱

喺GIGA出品嘅《恥辱升天屈服地獄》中，倉木詩織係一位正義女鬥士，正在追捕一位叫做牛耳男嘅邪惡組織頭目。喺一次行動中，阿妹憑高強武藝打敗組織嘅嘍囉，但係逼問牛耳男去向時卻一無所獲。及後，一位自稱係牛耳男仇人嘅神秘人出現，仲話知道對方嘅下落，於是阿妹就跟隨對方返到基地商討一番，對方仲請阿妹飲番杯，點知杯嘢飲原來加咗料，阿妹冇幾耐就暈到，更被牛耳男捉走。而牛耳男見阿妹秀色可餐，梗係唔會放過機會，一於出動震棒震到阿妹潮吹，然後再提槍猛進，搞到呢位強悍女戰士花容失色。

如癡如醉

喺熟道推出嘅《女忍者邪惡誘惑之快樂地獄》入面，小早川怜子係伊賀派女忍者，本身想歸隱山林，有一日兩位同屬伊賀派嘅忍者嚟搵佢做新任務，點知阿妹唔肯，雙方就打起上嚟，最後阿妹被視為叛徒，將佢帶走。成班忍者見到怜子咁好身材便色心大起，借頭借路話要罰佢飲春藥，其實係想齊齊開餐。經過一輸瘋狂刺激後，令阿妹如癡如醉，更甘願做番忠實手下，為咗再次享受床戰而做盡傷天害理嘅任務。

任人魚肉

GIGA推出嘅《支配地獄 47》，講述野野宮美里係一位由外星嚟嘅女超人，致力打擊地球嘅邪惡奸黨！有一日，佢潛入一間邪惡化學工廠，但係好快就被壞人打敗兼被活捉，仲帶咗佢去總部。呢個時候美里發難，原來佢只係扮嘢被打敗，其實係深入敵方大本營。然而，敵方高手如雲，有一位分裂怪人可以變身成為美里咁款，阿妹出盡力打到對方現真身，點知怪人原來仲識分身，最後阿妹不敵敗陣，成為對方嘅奴隸，任人魚肉。

簡評

睇得多正常日本AV作品，有時都想轉一轉口味，欣賞一下充滿動漫感覺嘅作品，如果大家都係咁諗，今日介紹畀大家嘅變裝系列就啱晒你喇！喺3部作品中，本仙最鍾意小早川怜子主演嘅《女忍者邪惡誘惑之快樂地獄》，原因係作品屬於相當罕見嘅古裝片，而且每個角色造型都相當有心思。而見到強悍嘅怜子開頭好打得，後來被調教成為慾望之女，極度享受於性愛當中，令觀眾睇得興奮又覺過癮。