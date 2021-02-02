Q：我和男朋友有性關係，有性交和我幫他口交，早前一起度宿看片，他看到女幫男、男幫女互相口交，他要求嘗試但我不想，總覺得下體給他舌頭接觸感覺很奇怪，而且又不衞生。男朋友說下次一定要試，他想要刺激，我卻比較膽小，不知怎算，難道他不覺嘔心嗎？去除毛髮之外，有方法防止異味嗎？對我來說最好就是不要試了吧。

S小姐

A：69式在兩性性行為中，伴侶採取男上女下或女上男下，又或是男女側身的體位，以口舌互為對方「服務」。在性生活裏，口交漸為普遍，不少女性接受到自己為男方口交，給他帶來性取悅和刺激感。相反地，縱有男方主動提出為女方口交，礙於傳統和禁忌思想，例如不慣由男方取悅女方、誤信女陰比起男方外露的性器官較為污穢等等，使女方對於互相口交的提議敬而遠之。

願意為對方進行口交可說是相當親密的行為，並不是苦差，也不見得會嘔心。只要事前雙方徹底清潔身體，做好陰部的洗滌，進行時可為雙方帶來莫大的亢奮感，特別是女方能感受到對方給她帶來柔軟濕潤的性刺激，更容易產生性快感，帶來性高潮。

男朋友蠢蠢欲試，而你也大概意識到他不會輕易罷休，不妨先從最簡單的步驟做起，通過男在上方或男女側身是較易實踐的。先由男方去帶領，雙方皆適應後才嘗試增加互動。

陰毛是天然的一道屏障能保護恥骨部位，尤其是於性行為期間，陰毛可有助卸去部分的撞擊力，產生保護作用，故未必需要完全去除。如你覺得陰毛雜亂可考慮略作修剪，對方發覺你在事前為着性福而動腦筋，兼增添視覺上的情趣，一定會感到欣慰和快樂，你也不必擔心體毛會影響到各式體位的進行。至於體味，如上所述，作基本洗滌已可，毋須大費周章。

李偉儀