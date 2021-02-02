《璀璨帝國》爆肌猛男Kevin起底　身家竟然高達1.48億

最近Netflix推出真人騷節目《璀璨帝國》（Bling Empire）掀起網民熱話，睇住一班亞裔富豪名媛揮霍金錢嘅奢華生活，令觀眾睇得好過癮！不過節目入面角色設定扮窮、扮大鄉里嘅爆肌男Kevin Kreider，真實身份係娛樂公司CEO，有英國網站估計，Kevin嘅身家高達1,900萬美元（1.48億港元），再加上演出《璀璨帝國》令佢知名度大增、人氣急升，事實上佢可能比節目中模特兒Kim Lee同髮型師Guy Tang更有錢！依家就起佢底！

37歲嘅Kevin身世坎坷，出生於韓國首爾被父母遺棄孤兒院，後來被白人夫婦收養定居於美國費城，作為該區少數亞裔男生嘅佢，自細就被歧視，由於長期處於唔開心狀態，一度沉迷酒精同藥物。後來接觸健身先令佢重拾自信，由一個瘦仔搖身一變成肌肉猛男，更當上模特兒，於紐約闖出名堂，成為首位A&F半裸亞裔模特兒，更於2007年贏得「Mr. Natural Philadelphia」健美賽冠軍。

於《璀璨帝國》節目上見到佢與養母密切關係，經常向對方傾訴心事，不過佢冇放棄尋找親生父母，佢不但接受DNA測試，了解到自己擁有韓國及日本血統，更聯絡上韓國嘅孤兒院，可惜都一無所獲。後來經過朋友介紹接受催眠治療，希望能夠勾起關於父母嘅回憶。喺治療中，Kevin記起母親喺佢3歲時將佢送走，佢好似小朋友般喊咗出嚟，嗰種無助感覺令好多人見到都心痛。

儘管Kevin之後成為搶手男模及健身教練，為佢帶來可觀收入同人氣，但其實背後承受極大壓力，一度患上「鬼剃頭」，令佢模特兒事業受到重創。不過佢冇放棄，透過調理身體以及積極做運動後恢復正常，並以個人經驗來鼓勵曾經有過相同經歷嘅同路人。