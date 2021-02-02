Kaisa Nord　俄妹好實力　狂野好色

俄國零舍多索女，喺美國裸模界就有唔少來自俄羅斯嘅火辣女郎，之但係四仔界嘅俄妹脫星卻唔多，獲得四仔迷歡心嘅更少之又少，而Kaisa Nord正係當中嘅極少數，除咗因為樣靚身材正，仲有床上實力強勁，梗係深受歡迎啦！

備受賞識

如非必要，相信冇人願意離鄉別井，到其他國家搵食，因為當中遇到嘅困難真係不為外人所足道，既然係咁，點解Kaisa Nord會到美國四仔界搵食呢？喺俄羅斯聖彼得堡出生嘅佢，高中畢業後做過好多唔同工作，如辦公室文員、酒店管理人員、藝術工作等，佢表示不斷轉換工作嘅原因，係因為佢點揀都覺得呢啲工作唔適合自己。

正當佢計劃下一份工作做乜時，見到有成人雜誌招聘模特兒，便自薦到雜誌社，憑住高挑及玲瓏浮凸嘅身材，加埋俄國美人嘅樣貌，自然獲得對方讚識，結果2017年頻頻喺成人雜誌亮相，其後吸引到歐洲其他成人雜誌邀請佢拍寫真，更獲得美國四仔片廠Tushy嘅垂青，同對方傾談咗幾次後，佢就決定投身四仔界。

人氣超強

佢嘅處女作《Titled Perfect Plan》好評如潮，尤其係佢嗰種東歐索女嘅魅力，更係令人睇得相當興奮。而片廠Tushy亦食髓知味，再搵佢連續演出多套作品，令人氣火速上升。Kaisa Nord表示同Tushy合作得相當開心，除咗因為工作氣氛融洽外，更令佢打開對四仔產業嘅眼界，變得更加識得展現個人美態。

之後，佢為多間著名四仔片廠演出，如Sextury、Sexy Hub、DDF Network等，憑住超強人氣，喺XBIZ頒獎禮獲提名「最佳歐洲脫星」。事實上，佢唔單止喺美國四仔界演出，更成為歐洲四仔片廠Marc Dorcel嘅寵兒，令佢喺歐洲同樣有超高人氣，前途無可限量。

Profile

出生日期：1993年7月19日

身高：167cm

三圍：34D-26-34

經常喺歐美兩邊拍四仔嘅Kaisa Nord，近期去咗邊度發展呢？答案係捷克。據阿妹喺社交網表示，雖然受到疫情影響，但係佢一啲都唔擔心，反而認為係最好嘅休息時間添！