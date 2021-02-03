《燕雲台》唔係得佘詩曼　燕燕姪女奸爆宮女鬥搶鏡

無綫最近熱播的內地劇《燕雲台》，除了主角唐嫣、佘詩曼靚樣吸睛外，一班配角靚女都好搶眼，好似飾演「燕燕」唐嫣姪女嘅「海瀾」龔婉怡同埋宮女「安只」嘅趙圓圓，兩位一出場即時吸引唔少眼球！

介紹番先，龔婉怡係97後靚女，劇中佢可以話係燕燕翻版，打得又睇得，仲有一顆仗義之心，見到不公會替人出頭，可以話係義氣仔女！依家23歲嘅龔婉怡喺北京電影學院畢業，眼大大加上白滑皮膚，非常養眼！而其實佢仲係學霸一名，2016年參加藝考，同時獲9間院校取錄，包括北京電影學院、上海視覺藝術學院、浙江傳媒學院、廣東外語外貿大學、重慶大學等，你都咪話唔勁！另外，佢絕對唔係花樽要嚟擺，演技出色嘅佢主演過電影《解剖室靈異事件之男生宿舍》同埋劇集《你是我的奇蹟》，電影劇集女一都做過！

至於宮女「安只」趙圓圓，佢擁有迷人電眼同酒粒，一出場已經好搶眼，之後佢仲會黑化毒害唐嫣，觀眾睇到入晒戲，對佢恨之入骨！依家30歲嘅趙圓圓喺北京電影學院畢業，都係科班出身，同內地藝人譚松韻係好閨蜜，佢喺學生時代已被央視簽咗做歌手，可惜做唔到咩成績，之後佢轉番拍劇集電影，試過憑《倭寇的蹤跡》提名金馬獎！劇中，趙圓圓演嘅「安只」奸到出汁，為咗上位，偷情、勾引乜到做齊，佢上位做到寧王妃之後，又要毒害女主角燕燕，有好大發揮空間！而佢現實中上唔上到位，真係睇呢鋪！