【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月二十二壬午木執日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、掃舍、拆卸

忌：放水、開渠、出財

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、3、6、9

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊

多留意身邊人的言談，或可獲得有用的訊息。

金牛

善用觀察能力，有機會接觸到新的工作領域。

雙子

工作易分心，對別人不信任，小心四處碰壁。

巨蟹

財運欠佳，看不清時局走勢，切勿強行入市。

獅子

適合約會的一天，不妨抽點時間陪伴另一半。

處女

貴人運不錯，可憑外來助力於股市中有斬獲。

天秤

易因小事得罪客戶，一定要注意自己的言行。

天蠍

愛情運很強，容易感受到心上人熱情的一面。

人馬

跟同事緊密互動，即使犯錯，也能化險為夷。

山羊

情緒起伏，與人溝通時務必注意說話的語氣。

水瓶

心浮氣躁，容易為一些雞毛蒜皮的小事動怒。

雙魚

事業運不錯，工作表現容易得到別人的認同。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠（25歲）

旺弱指數：（升）虎 人緣佳

（跌）鼠 信心差

鼠

是日沖煞，運勢跌，自信心受挫，遇事易放棄。

牛

平平無奇的一天，工作尚算順利，但財運稍遜。

虎

人緣不錯，跟朋友和伴侶相處融洽，心情愉快。

兔

工作運好轉，適宜趁勢加把勁，可望事半功倍。

龍

集中精力處理公事，勿為私事分心，可獲佳績。

蛇

鬥志旺盛，積極投入工作，惟出勤要注意安全。

馬

多思考可避免麻煩，在公在私都應該三思後行。

羊

事業運平平，幸好家人支持，總算找到定心丸。

猴

心浮氣躁，動輒發脾氣，處理投資事務易出錯！

雞

有機會遇上貴人，事業發展向好，上位不是夢！

狗

靈感不絕，工作能力受認可，謙虛待人更有利。

豬

財運下跌，投資易損手，有必要改變消極態度。