東方日報C2：雞排妹還原性騷擾過程　爆翁立友摸Pat

台灣宅男女神「雞排妹」鄭家純日前自爆上月底主持尾禡活動時，慘遭「連環性騷擾」，不但被主辦公司老闆「出口術」兼摸手仔，甚至被某形象良好的男歌手公然摸臀，種種線索指向「台灣金曲歌王」翁立友。事件不斷發酵，她終忍無可忍，怒揭翁立友是「鹹豬手」，並還原事發過程，力數對方3宗惡行，更揚言即使要絕迹演藝圈，也堅持說出真相！

雞排妹日前在社交網發文聲稱被非禮，豈料遭外間質疑炒作新聞，及後她展示當晚活動的主持手卡，力證有此活動存在，雖然她事先遮去手卡上表演歌手的名字，不過有眼利網民發現，卡上列出的所有表演歌曲，均出自台語男歌手翁立友，即時成為「頭號嫌疑人」！

被迫合唱

事後翁立友所屬的唱片公司發聲明，指為雞排妹發生不愉快事件感惋惜：「本公司的歌手，均秉持本分，表現最好的歌藝，讓在場的觀眾欣賞。而本公司當天演出的藝人，出道以來，均尊重工作、潔身自愛，從無任何緋聞發生。」又指一直有聘請貼身女助理在旁協助及記錄演出過程，但未有正面回應非禮的指控，更從未提及「翁立友」的名字，隨即觸動雞排妹神經，開名直指對方正是當晚的尾禡歌手。

她憶述當日主持經過，起初被主辦公司老闆以言語性騷擾，及後對方更在抽獎環節時，直接摸其雙手，甚為猖狂！惟一波未平一波又起，她竟再遭人3度冒犯！她聲稱本來被告知在活動上不會與歌手有交集，豈料翁立友上台後卻將她叫住，不但強迫合唱《廣島之戀》，男方更刻意將其中一句歌詞由「恨你」改成「想你」，令她感到奇怪。她指完成演出後，對方不讓她下台並靠近聊天，繼而感到臀部被摸：「我看到他的左手伸出來，一個不小心揮到我屁股的假動作，我整個傻住嚇到！」

公司聲明：尊重異性

她透露對方特意「抄牌」，要求其聯絡方式，甚至向她說：「尾禡能請到你真的太棒了，以後我要為了你開公司。」她認為一切性騷擾行徑疑早有預謀，非常擔憂：「他說要開公司，難道是以後每年都可以找我做一樣的事情？」講到為何不即時離開，她表示當日辦尾禡的遊戲公司，請來10多名有背景人士，她不敢輕舉妄動，但覺得自己身為公眾人物不應啞忍，故決定事後公開事件。又指事發後，公關公司曾致電她了解，她要求對方道歉，但至今無人聯絡，不過她強調沒打算提告，亦無意追究，只希望避免日後出現更多受害者。

對於外間對此事的態度兩極，更有網友惡言相向，她大感灰心：「從沒想過，被欺負了還得對抗惡意。」更強調不怕失去工作，堅持發聲：「把歌手的名字說出來，如果導致我在演藝圈會沒有工作，我不在乎，因為我說的，都是真實發生過的事情。」及至傍晚，翁立友的唱片公司再發聲明，重新加上「翁立友」名字，指他會尊重異性演出者，一切舞台效果只為讓演出更生動，並指已委託事務所進行搜證，跟從法律程序處理。

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