到劏房派福袋！唐安麒感受良多：同露宿者冇分別

疫情來襲，重創百業，人心惶惶，當中美容業界更經歷3次停業，身為「美容瘦身教主」的唐安麒（Angel）坐擁美容王國，生意當然受疫情影響，但最令她心掛的，不是這盤心血，而是風雨飄搖下，一班被漠視的弱勢社群。早前她和一班義工親身到位於柴灣的劏房大廈，進行探訪及派發福袋，所見所聞，一世難忘。

柴灣區，車水馬龍，一牆之隔，原來在繁華背後，卻是人間煉獄，Angel如此形容：「只係有瓦遮頭，根本同露宿者冇分別。」甫入大廈，大堂光猛，有看更駐守，當時她心想，這個劏房環境尚算不錯，怎料甫到目標單位，甫打開門，一股酸縮味道撲鼻而來，再往上一看，天花板不是穿了個大洞，就是一塊塊木板搖搖欲墜。

一個單位劏成8間房，每戶住了一至兩人，手頭鬆一點、可以付多點租金的，就可以多了半隻窗口可以透氣，當中不少窗更是破爛，成為曱甴等昆蟲的進出通道，大強小強出出入入，家常便飯，有時更有「特別來賓」，老鼠們扶老攜幼的到來，坐在床上開飯時，就見牠們出現，或者夜深人靜時出沒，把正熟睡的住客咬醒。

其餘的房間，有門冇窗，不見天日，不知是晴是雨，還想問面積有多少？古有曹操七步成詩，今有不足兩步已是床頭。超過15人共用同一個洗手間及廚房，衞生程度可想而知。和其中一個年邁的婆婆談天，她說得雲淡風輕，Angel愈聽心頭愈緊：「婆婆冇工作能力，每個月有3,300蚊津貼，交租2,700蚊，水費80蚊，淨番幾百蚊，佢每個月點食？我個心真係好痛。」

那裏的住客，有老的也有後生的，同一屋簷下，各有各血淚的故事，雖然同樣搵朝唔得晚，但仍人間有情，時窮節乃現。Angel說，其中一個年約40歲的中年漢，見到他們送上福袋，「佢話：『唔駛喇！不如畀公公婆婆啦！佢哋比我更加有需要。』呢位男士本身環境都唔係好好，但佢呢份真情真義，係好難得。」

送上的福袋，有衣物及糧食，份量足夠一人應付1個月之用。她說：「米有5公斤，我教佢哋可以整類似韓國部隊鍋，起碼有啖熱粥落肚。幫人都要計要實際，唔係一次性、只應付一時三刻，幫人係要幫得有方法，真係要嚟『救命』。」她說有次去粉嶺派物資，見到一對年青情侶，最難忘是他們走出來取褔袋那刻：「佢哋頭耷耷，好唔好意思，呢一幕到依家我都平靜唔到，佢哋真係有需要先至過嚟，證明佢哋嘅生活係有幾艱難。」

Angel向來在香港及內地助養兒童，深信兒童是社會的明天，惟這個令全球色變的疫情，令她更反思不少。如去年口罩供應最緊張時，公公婆婆冒雨冒寒通宵排口罩，令Angel看得心酸，並即發動在韓國的人脈運來大批口罩，派給有需要的市民，包括清潔工人，派口罩的數量，可以用上3個月，起碼可以讓他們安然度過口罩荒。每次送暖，她堅持親自派送，不假手於人，只有一個信念：獅子山下，守望相助。她說：「獅子山下，大家係一家人，香港人要守望相助，香港人，幫！將呢份心幫番香港人。我趁仲有能力，幫得就幫，遲啲係點冇人知。」