【李居明大運同行】是非座位在西南方

你的座位是在公司的西南位嗎？今年最多麻煩事了，一定被人篤背脊！

你家的大門大窗是在西南方嗎？店舖門開在西南方嗎？今年會招惹小人盜賊登門。因此，你一定知道如何化洩，等是非麻煩、賊星上門，便來不及！

今年「三碧是非」星飛至西南方，又是歲破位，今年家中女主人要留意了，三碧遇到其他飛星同宮會有鬥牛煞或中風之險，因此，一定要在西南方擺好風水物化煞。

三碧屬「木」，見「火」即化，最簡單的做法是放一座紅色的吉祥物在西南方，或放三張紅色揮春、三盞紅燈化之。打工仔坐在公司的西南位，全年人際關係麻煩事最多，可在自己座椅背後放一件紅服，或在座位背後黏一張紅色三角形。緊記寫字枱要左高右低，最忌「白虎侵堂」，左面放「青龍旗」可增青龍助力。

今年若你遇到麻煩事特別多，快去看看家中的西南方，一定堆放了舊的書本雜誌、舊地氈、舊鞋！當你是非官非纏身，第一件事請你馬上檢查家中有沒有掛上招凶的雀仔畫，尤其是掛在今年的西南方，肯定會為你帶來無限的是非。

「是非」進一步是「官非」，家中切不可放空置的雀籠，網格形的窗簾、地氈及裝飾等，都是「天羅地網」的風水巒頭，今年西南方切忌放一條鎖鏈，必會引發牢獄之災。

面相上如何看犯官非？雙眼的眼尾，即奸門（太陽穴）位置上有癦、有青筋均代表有是非，眼鏡架上有奇形怪狀的Logo是引發是非的陷阱。上眼皮下垂，造成三角眼，或者突然不停眨眼，都會招來嚴重的是非官非。

八字神數以「辰戌巳亥」（龍、狗、蛇、豬）四字代表「天羅地網」，可招來是非官非及牢獄。化「天羅地網」可用「庚」字！庚金就是斧頭、剪刀，可剪破天羅地網。所有律師的八字都有「申」字。猴肖或猴月出生的人天生有能力化解官非，不受官符影響，有是非都被他化解了！所以，你身邊放一隻金猴可幫你化是非官非！右腳戴腳鏈，壓煞最有威力！

今晚立春，過了晚上十一時正式進入辛丑牛年，明日臘月廿三，老一輩人會用此日來「謝灶洗神壇」，但是凶日呀！明日再提示你洗神壇及拜祖先的技術！