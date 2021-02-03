許廷鏗獨立屋秘密花園曝光 有藝人屋企大到做農場

喺香港呢個彈丸之地，唔好話大屋，想有個瓦遮頭都難，不過有時FF（幻想）吓都好嘅，屋企有個大花園就最好，好似許廷鏗咁，個花園咁正，仲唔係Dream House？嗱嗱嗱~就睇吓邊位藝人屋企有個靚Garden先！

許廷鏗

鏗少從來唔憂柴唔憂米，有傳佢爸爸靠炒樓起家，屋企梗係有番咁上下，家住大圍湖景花園嘅獨立屋嘅佢，屋企面積2,000呎，市值約3,000萬，最重要係有個大花園，整嘢食又得、放狗又得，歎杯咖啡都得......喺度住生活真係好愜意。日前佢罕有上載父母嘅相，仲話自己人生第2次炮製美食獻雙親，喺個咁靚嘅花園開餐，人生無憾啦！

郭富城

做天王未必最好，做天王嫂就最寫意。好似方媛咁，湊女都要鬆一鬆，閒時喺豪華後花園準備定巧手食物野餐，席地而坐曬太陽，Quality Of Life啦！不過城城咁忙，唔知可唔可以成日同老婆囡囡享受人生呢？

譚凱琪

啱啱幫個女搞完百日Party嘅譚凱琪，個派對喺佢九龍塘、市值逾6千萬元嘅豪宅舉行，將個逾千呎嘅後花園，布置成兒童王國一樣，真係睇到人嘩嘩聲。呢個花園唔只用嚟開P，最實際用途係用嚟做農場，自己種埋薑煲湯自給自足，真係令人羨慕。

Patrick Sir（林溥來）

Patrick Sir財來自有方，前年斥資2,950萬購入大圍壹號雲頂一個地下連花園單位，有空間就有想像，佢從來冇浪費呢個咁靚咁又嘅花園，呢身咁正嘅肌肉，都係喺花園練番嚟，做完Gym就食吓西瓜，朝早起身就歎個Brunch，呢啲咪生活品味囉！