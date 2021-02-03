花木蘭Vs神奇女俠！劉亦菲Gal爭兒童奧斯卡影后

有「兒童奧斯卡」之稱的Kids' Choice頒獎禮將於下月舉行，而提名名單今日公布。迪士尼動畫真人版電影《花木蘭》（Mulan）獲最受歡迎電影等提名。其中有「神仙姐姐」稱號的內地女星劉亦菲更憑花木蘭一角爭影后！

除了劉亦菲之外，DC超級英雄大片《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）女星Gal Gadot以及《天才少女福爾摩斯》（Enola Holmes）的美國童星Millie Bobby Brown等，亦獲最受歡迎電影女演員獎提名。Millie同時亦憑《怪奇物語》（Stranger Things）提名最受歡迎電視女星。至於電影男演員提名亦陣容鼎盛，占基利（Jim Carrey）和羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、基斯派恩（Chris Pine）等均獲提名。

音樂方面，Beyonce、Ariana Grande、Billie Eilish、Justin Bieber、Harry Styles以及Shawn Mendes等爭最受歡迎男女歌手獎。韓國兩大天團BTS與BLACK PINK爭最受歡迎音樂組合獎，其中BTS亦憑大熱歌《Dynamite》提名歌曲獎。