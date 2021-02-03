同金思垠出雙入對　晟敏上《妻子的味道》公開生B計劃

韓團Super Junior（SJ）的35歲成員晟敏於2014年9月被爆與35歲的音樂劇女星金思垠拍拖，2人於同年12月13日結婚，而韓國粉絲當時發起杯葛運動，指晟敏多年來無視韓迷及謊話連篇，表明不會再支持他的任何演藝活動，而已有多年沒有參與SJ組合活動的他，最近與妻子金思垠在TV朝鮮節目《Miss Trot 2》的比賽中上演激咀場面，卻累老婆捧蛋出局，而2人昨晚加入TV朝鮮的節目《妻子的味道》，是他們結婚近7年來首度正式參演節目。

晟敏在節目中表示由SJ成員的身分變成金思垠的老公覺得很自豪：「我的妻子因為《Miss Trot 2》而被大家認識和獲得愛戴，我作為老公也感到很驕傲。」而2人公開在家中的日常生活，他們起床後便立即量體重，當95磅的金思垠見到老公的體重是148磅之後，便叫對方減肥，並指自己以前也曾因為討厭脹爆自己而搣甩35磅的肥肉，又為晟敏準備減肥餐單。

2人又回想起7年前結婚的時候，金思垠指晟敏在結婚前每星期都要赴海外工作，當時以為對方不會向她求婚：「因為工作行程太多，我們見面的時間也很少，很多時候都要我獨自準備結婚的事。」而晟敏就形容結婚就似遇到不能阻擋的浪，所以突然決定與金思垠結婚，他又指平時兩個人因為經常出雙入對，當要分開時老婆便會感到不安。

談到生育計劃，晟敏就解釋因為婚後不久便要入伍，他不希望妻子一個人照顧小朋友，所以當時沒有生BB的打算，金思垠則指最近曾到婦產科做檢查，幸好還未到需要雪卵的年後，但她覺得現在需要考慮生B的問題，晟敏亦指父母最近亦有催促他生B，看來今年應該要有生育的計劃。

而節目介紹晟敏為SJ的成員，引起不少粉絲不滿，又紛紛留言要求晟敏退團。