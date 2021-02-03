金球獎今晚公布提名　Chadwick先拔頭籌NAACP爭兩獎

《第78屆金球獎》提名名單將於香港時間今晚公布，而每年一度《52屆美國全國有色人種協進會形象頒獎禮》（NAACP Image Awards）的提名名單搶先於昨日公布。結果去年離世的《黑豹》（Black Panther）男星Chadwick Boseman憑兩片爭最佳男主角以及男配角叫兩飛！

他憑去年的Netflix電影《誓血五人組》（Da 5 Bloods）以及《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）獲最佳男配角和男主角提名。而兩片亦同時提名最佳電影獎以及群體演出獎。影后方面，《藍》的維奧娜戴維絲（Viola Davis）亦獲提名。此外，她亦獲提名年度娛樂家大獎以及劇情組劇集女主角。

音樂組別方面，絕對是美國天后Beyonce天下！她除了獲最佳女歌手獎之外，亦獲最佳音樂錄影帶/視覺大碟、騷靈/R&B歌曲以及電視電影或特備節目導演4獎提名。

至於電視組別方面，新上位男星Regé-Jean Page憑Netflix人氣劇集《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）提名最佳劇情劇集男主角獎，同劇的Adjoa Andoh亦獲女配角提名。