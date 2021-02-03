板仔爸爸Brian：我會照講粗口　呢個就係我

「我是一個板仔爸爸。」樂隊廿四味的成員Brian（Julius Brian Siswojo），中學開始迷上滑板，慢慢更由興趣發展成事業，成立了滑板店8FIVE2，更因而結識了太太Annie，他憶述：「8FIVE2從事滑板相關業務，經常都要到海外出差，記得2003年到韓國工作時，有朋友邀請Annie帶我四出遊覽，在見到她的一刻，我已經有一種感覺，覺得她就是我的真命天女，之後就在我們一起的8個月，我正式向她求婚，到了今日，我仍覺得這個決定是我做過最好的決定。」

Brian表示，自己和太太最初都不喜歡小朋友，他說：「當時我們考慮很多，認為這個世界充斥各種問題，不太適合生下一代，同時又害怕自己不懂教小朋友，直到2010年，我們才開始改變主意。記得當時曾有人說，小朋友出生會改變人的想法，當時我並不相信，但在產房Tayla出來的那一刻，我感受到和她的聯繫，原來人真的會改變，以前誇口說可以為別人死。其實都是一派胡言，但Tayla出現的一刻，我相信自己真的可以為她犧牲。」

在印尼出生的Brian，11歲時為了學習英文而移民香港，但因為廣東話不夠流利而鬧出了不少笑話，因此Brian決定為女兒報讀本地學校，他說：「她現在書寫和閱讀都十分流利，但仍要繼續學習，始終中文都十分困難。」學習以外，Brian表示Tayla亦要面對欺凌問題，「當時Tayla有幾位同學成立了一個小組，要加入就要畫一幅畫，想不到其中一位同學即場撕毀了Tayla的畫作，令她十分難過。但傷心過後，她竟然自發成立了反欺凌協會，與幾位同學創作了一段短劇，透過關於欺凌的小故事，解釋欺凌所帶來的影響和問題，我們知道後都十分驚訝，但又為她的成熟和堅強而感到安慰。」

HIP HOP音樂一向相對率直，不時會用粗口表達感受，而Brian亦坦言，自己在女兒面前也毫不諱言，他說：「粗口其實是一種顏色，只是一種情緒表達，視乎自己如何運用，無緣無故用粗口罵人當然不行，但有時粗口其實亦無傷大雅，當然我也要求Tayla盡量不說，但如果到了無法忍受的時侯，我認為也可以儘管表達自己。」對Brian來說，廿四味的精神是做回自己，尊重所有人，而他亦希望Tayla能夠貫徹這種精神，他說：「尊重是非常重要，不論是清潔姐姐還是菲律賓女傭，全部人也要尊重，所以有《Respect就OK》這首歌。另外我們也創作了一首歌叫《照做》，希望大家不要空口說白話，心動不如行動，所以我經常對Tayla說，如果喜歡唱歌就放膽唱，更要去不停學習，努力地追求夢想。」