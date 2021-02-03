【玩餐飽】一家大細新春潮拜　開心玩樂遊

仲有十零日就踏入農曆新年，各大商場都整裝待發，紛紛布置成繽紛玩樂世界，讓大小朋友玩餐飽之餘，仲可以打卡影餐飽。好似Mikiki及新地3大商場包括屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊及屯門寶怡商場就以「新春潮拜玩樂遊」為主題，以草莓打造成紅粉甜心世界，發放浪漫氣息。而有人氣大熱角色如胡迪、巴斯光年、翠絲、牧羊女寶貝、三眼仔及勞蘇等齊齊現身的Mikiki；《海底奇兵》的可愛好友們更會邀請情侶及閨密們親臨光影浪漫遊；而迪士尼與彼思動畫《反斗車王》及《玩轉極樂園》的一眾好友，更分別於屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊及屯門寶怡商場登場添呢！

於Mikiki中庭置有6大巨型打卡場景，包括5米高「三眼仔星願扭蛋機」、「甜絲絲勞蘇愛心世界」、「至『螢』三眼仔趣拍站」、「薯蛋頭至SWEET情人卡」、「3米高胡迪寶貝童話夢」及「海底奇兵光影浪漫遊」。戶外長廊還掛上多個閃亮繽紛的PIXAR角色剪影燈飾，情侶自拍放閃最啱！

身為粉絲想掃貨揀選心頭好？就不要錯過Mikiki的PIXAR期間限定店推出各款限定版襟章套裝、迷你橡皮擦膠粒粒樽、盲盒小毛巾禮盒套裝、不銹鋼摺疊餐具套裝及毛氈等。父母亦可憑The Point會員積分換領《反斗奇兵》冬甩匙扣材料包及其他特選精品，與子女共渡親子時光。

Mikiki「新春潮拜玩樂遊」

日期：即日起至2021年3月14日

地點：Mikiki 地下中庭

時間：11:00am-9:00pm

費用：免費入場

查詢：3980 9930