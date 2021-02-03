緊貼日本女生穿搭　變身「淡色女子」

大紅大紫無疑十分搶眼，但放在穿搭上卻難駕馭。反而予人低調又溫柔感覺的淡色，更易為女生接受。難怪「淡色女子（あわいろじょし）」一詞近年在日本流行起來，更成為社交平台上的熱門關鍵字。究竟淡色又包括甚麼色調？滿身淡色衣服和配飾難道不會很單調嗎？其實只要參考日本淡色女子的穿搭，要穿出素淨優雅時尚感，一點也不困難呢！

闊身大V領針織上衣

淡雅的白米和啡調色系，彷彿跟舒服慵懶畫上等號。所以在冷冷的冬天可揀這類色系設計的闊身大V領針織上衣，內襯高領貼身上衣，再下身配闊腳褲，就能營造出休閒舒適又溫柔的味道。

仿舊針織開胸衫

剪裁寬鬆的開胸衫最適合冬日穿着，如果衣服邊邊有刷破效果，更可散發懷舊感覺，而且正反兩面都可以穿，直接當作大毛衣或是外套都可以，相當百搭！

淡色連身裙

One Piece連身裙也是打造「淡色女子」造型的必入單品。顏色首選燕麥色或淺米白，長度最好去到腳腂，並以雪紡或網狀一類的輕柔材質設計，就會顯得溫柔柔。如天氣變冷，可外搭今年流行的燈芯絨或毛茸茸單品如外套或背心，甚或襯上仿皮草帽或貝雷帽，就可變身日本女生，散發淡雅魅力。

淡色長褸

如果身形高挑的話，可入手淺米或啡色系長褸。不想女人味太濃的話，可挑選款式較Boylish的，例如剪裁較鬆身或有飾邊的，都能展現率性風格和舒適自然感。

長窄裙、闊腳褲

長窄裙及闊腳褲在近季成為女生的至愛，尤其是給人暖暖感覺的燈芯絨或柔軟的棉質布料，更特別適合冬天穿着。顏色方面首選燕麥色系或深淺不一的啡褐色，然後上身配搭類近色系及風格簡約上衣，就看起更具一致性。

配搭有技巧

1.全身Monotone：全身上下統一為淡色的打扮最易駕馭，不過也容易顯得不起眼。但是只要利用綁帶靴搭配白襪的雙腳來營造古典氣氛，淡色調打扮也會一口氣變得很時尚。

2.棕色 x 白色：白色系服飾是入門新手可以先試的風格，出錯率極低，更帶有一種慵懶感。尤其是純白上衣不論厚薄質料都非常好搭，配搭淺灰或燕麥的下裝，能有一點點提色效果，但又不會破壞「淡色」的風格。

3.深淺3色配搭：淡色打扮不代表乏味，只要善用深淺不一的顏色組合如燕麥 x 深啡 x 米白去組合不同層次配搭，就能穿出亮眼休閒的日系風格。

4.搭配同色系配飾：若嫌淡色衣服太單調，可以從鞋子或配飾方面花點小心思，如配襯同色系的配飾，如腰帶、鞋子或手袋，便能在不影響整體色系的情況下更有一種畫龍點睛的效果。