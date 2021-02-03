【摸Pat事件】翁立友挺控告　雞排妹否認炒作

台灣宅男女神「雞排妹」鄭家純自爆出席活動做主持時，慘遭「連環性騷擾」，除被主辦公司老闆「出口術」兼摸手仔外，之後更稱「台灣金曲歌王」翁立友公然摸佢PatPat，還原被性騷擾過程！

翁立友今日喺社交網發聲明，並指：「潔身自愛是我的信念，任何人的權利，尤其是女性權益被欺負了，遭受污辱了，我們都為她感到惋惜。」又指會支持女方爭取應有權益：「雞排妹，若感覺自己的權益受損，我們力挺她提出告訴（控訴），替她爭取應有的權利。是非黑白，應該是要由司法，來做公平正義的主持。保護女性是我們的責任，最後希望新冠病毒趕快過去，讓大家新年團圓，慈悲無敵感恩。」

雞排妹不作提告

而雞排妹今日於台灣現身劇集記者會，對於翁立友唱片公司發出的聲明，她表示：「我只是把當天的事情如實講出來，對方想怎樣，不關我事。」問到為何她不提告，她則指以往曾有法律糾紛，過程令她非常辛苦，故不想再經歷多一次：「不想要在這麼痛苦的事上，再走一次荊棘之路。」她續指今次勇敢發聲反被質疑，令她大感灰心：「說出不舒服也會被這樣對待」，更豪言：「就算我告了，告贏告輸，甚至我自殺了，不信的人就是不信。」

對於有人再質疑她沒有證據，她即怒斥：「證據？你還問我證據？」指當天公關公司為尾禡老闆道歉一事已是證據，而講到翁立友助理當日有拍片，她則指對方當時只拍攝零碎片段，沒有全程錄影，而且台下角度根本看不到性騷擾行為。提及有人指她藉此炒新聞，她指如果真的有意炒作，原本講出被公司老闆性騷擾已足夠，沒有必要再賭上自己的名譽去誣衊一個歌手，她更霸氣表示：「我為甚麼要炒新聞？我每個月上多少篇新聞，是新聞需要我，到底是誰需要誰？」

她指一開始未有指名道姓，但等了兩天對方都沒有私下與她道歉才決定公開，她亦強調：「我不要求甚麼，一點好處也沒有獲得，新聞我一點都不缺，將來沒有工作沒報道，我亦沒所謂。」指只希望透過事件，讓加害者不再這麼猖狂，減少性騷擾事件發生的機率。