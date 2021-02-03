貌似軍艦　LA DATCHA破冰也無懼

熱愛出海探索的朋友，無不夢想自己的船艇能夠縱橫四海，真正達到無拘無束的境界！為探險而生的超級遊艇「LA DATCHA」，不但有跨越大西洋的航行能力，更具備破冰前行的本領，即使殺入冰封極地也能來去自如，加上貌似軍艦的威猛造型，還有媲美豪宅的內部裝潢，真是去到邊都能吸引艷羨目光。

可連續航行40天

荷蘭生產的遊艇一向以質素精良而聞名於世，出自豪華遊艇製造商Amels的「LA DATCHA」亦不負眾望，其設計特別適用於遠行和探險。先由船身說起，船長77米，船寬14米，以鋼材打造，驟眼看有點似軍艦，跟常見的流線型遊艇截然不同，原來是Azure Yacht Design負責設計，因船身硬淨，具備破冰能力，可於冰冷的水域中航行。與此同時，它配置了多項適用於極地探索的裝備，包括潛水艇、2架雪地滑板車、2架直升機等，後者可停泊於甲板下的特大倉庫。

性能方面，它由2台MTU 16V4000 M65R引擎提供動力，最高航速為14.5節；若以12節的巡航速度前進，可行駛6,000海里，足以橫越大西洋，加上擁有超大型存儲空間，可讓遊艇在沒有港口補給的情況下連續航行40天！

每周租金約700萬港元

至於遊艇的內部設計是由著名設計工作室Vasiliy Shprits Studio包辦，當中分設6間客房，包括2間主人套房和2間Vip套房，可容納12名乘客留宿，每間套房均以瑰麗裝飾布置，並配置高級家具、全套視聽器材、嵌入式衣櫃，以及獨立衞浴間，不比五星級酒店的客房遜色。此外，船上設有桑拿房、按摩室、健身室、Jacuzzi、超大型海灘俱樂部等，設施可謂應有盡有。

值得一提，「LA DATCHA」的出現，源自俄羅斯企業家Oleg Tinkov的構想，因此船隻建成後，歸入其名下公司，並以LA DATCHA Tinkoff Collection的名義放租，每星期租金約74萬歐元（約700萬港元），讓有興趣體驗超豪探索之旅的朋友，能一嘗箇中樂趣。

規格表

船長：77米（252呎）

船寬：14米（46呎）

吃水：3.8米

總噸位：2,560GRT

引擎：2 × MTU 16V4000 M65R

巡航速度：12節

最高航速：14.5節