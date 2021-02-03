情人節朱古力　多口味新品牌任揀

情人節送朱古力基本上是指定動作，坊間不少品牌推出主題的朱古力，而且更有全新的朱古力品牌登陸，再加上別緻的造型設計，為整個節日錦上添花。

浪漫花瓣

福岡有機甜品專門店shodai bio nature在這個情人節，推出2款限定朱古力，限量版花瓣朱古力有紅桑梅、杧果柚子、有機抹茶玉露和茉莉花朱古力等6款口味。另一款門迪納乾果朱古力套裝，黑朱古力、牛奶朱古力、柚子味白朱古力及胭脂朱古力加入了無花果、榛子、士多啤梨等乾果，再加上心心造型，更加吸引。

寶石心心

尖沙咀The Mira Hotel Hong Kong設計的蜜意濃情朱古力禮盒，色彩繽紛的鑽石型切割朱古力，是33% Opalys白朱古力外層配士多啤梨軟心朱古力，再加一粒白珍珠，看起來就似閃閃生輝的寶石。

健康純素

本地純素小食店Soulistic製作的純素朱古力禮盒，是自家調溫朱古力，包括有Blush（玫瑰杏仁朱古力）、Crush（海鹽生炒藜麥朱古力）、Blossom （幻彩純素朱古力）、Soul-tella（低糖純素榛子朱古力醬）4款口味，素食者都可浪漫過節。

特色插畫

英國朱古力品牌Charbonnel et Walker除推出情人節限定的Sea Salt Hazelnut Praline Hearts外，還和本地插畫家合作，推出富本地特色的特別版心形朱古力禮盒。粉紅色禮盒上繪畫了天使丘比特和愛情之箭，還有蛋撻、西多士、鳥籠和天星小輪，極富本地風貌，最啱貼地的情侶。

親民新味

Marks & Spencer推出多款以100%公平貿易可可粉製作的朱古力口味讓大家選擇，朱古力的命名還很浪漫，如鹹味焦糖朱古力Go Gooey Hearts、牛奶朱古力I Heart You Swiss Milk Chocolate等，全新的情人節雙色朱古力，分別是黑朱古力和金黃朱古力，表面有紅色心形鹹味焦糖朱古力內，吃入口會感受到牛奶朱古力醬，雙重滋味。

西班牙口味

本土咖啡店Cupping Room近日於尖沙咀開設的分店，進駐了西班牙朱古力品牌Casa Cacao的期間限定店，品牌從哥倫比亞、厄瓜多爾、委內瑞拉、秘魯、多米尼加共和國和印度等地揀選可可豆。無論是32粒裝朱古力Bombones禮盒，又或是6件裝朱古力禮盒系列和各款口味，相信都可為另一半留下深刻印象。

紐約名牌

來自紐約的朱古力品牌MarieBelle，一向受名人追捧，近日品牌登陸本港，其特點是每款口味的Ganache軟心朱古力都印有不同的圖案，朱古力的味道亦相當多元化，如焦糖海鹽、豆蔻、香檳、伯爵茶、熏衣草、檸檬、拖肥、威士忌、玫瑰等口味，情人節還推出軟心朱古力心形禮盒。