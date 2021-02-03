川久保玲人氣支線　攜手藝術大師玩塗鴉

要完美平衡一個時裝品牌的藝術創意及商業考量，推出支線是最明智的做法，可以用更多不同面向去滿足市場需要，從而刺激品牌生意增長。作為日3大時裝設計名師之一的川久保玲（Rei Kawakubo）亦一早明白這個顯淺道理，所以早於上世紀80年代帶着個人時裝品牌COMME des GARCONS進軍巴黎後，已相繼推出各式各樣的不同支線，保證百貨中百客，旺丁又旺財。早前以恤衫單品作主打的支線COMME des GARCONS SHIRT於巴黎就發布了最新秋冬季度與KAWS合作的聯名系列，用上KAWS創作色彩繽紛的塗鴉圖案作主打，單純講設計就唔算好驚喜，仲有少少「高級版UNIQLO」味道，但集齊兩大人氣品牌合作，多少都有啲叫座力！

支線眾多

在川久保玲掌舵下的COMME des GARCONS，數十年間推出過的支線接近20個，但當中好多亦已經交由徒弟或設計團隊管理，於1988年推出的COMME des GARCONS SHIRT就是少數由成立至今一直由川久保玲親自操刀的支線。每季以層出不窮的拼接剪裁去演繹各款恤衫設計俘虜時裝人，而且與同樣由她負責設計的COMME des GARCONS HOMME PLUS一樣，每半年就會如其他時裝品牌般舉行Fashion Show發布新作；因此一直都算是品牌入面知名度及曝光率最高的支線，一件「恤衫」可以長玩長有超過30年真係唔講得笑。

照辦煮碗 塗鴉聯名

形形色色的各種藝術文化向來都是川久保玲的創作靈感泉源，包含塗鴉及滑板等元素的街頭文化當然也是其涉獵範圍。COMME des GARCONS SHIRT自2012年起就經常與美國街牌Supreme聯名合作，每回推出都必定掀起炒風，而且更不時拉攏Vans、Nike、Timberland及New Era等打造三方聯名單品，進一步擴闊其顧客層。去年與殿堂級塗鴉藝術家FUTURA合作已經相當夠驚喜，誰知事隔1年COMME des GARCONS SHIRT就再次照辦煮碗「添食」，邀請近年於藝術界、玩具界及時裝界等各個領域同樣備受追捧的大紅人KAWS「握手」，各款服飾單品及配飾設計為了可以盡情展示KAWS的創作特色，所以連品牌最標誌性的拼接剪裁都「慳返」，直接將KAWS筆下經典角色「Chum」、「COMME des GARCONS SHIRT」及「CDG」字樣以Monogram方式鋪滿各款恤衫及外套，保證着咗老遠都見到你。