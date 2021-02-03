揭開患情緒病因由　李珊珊出街被叫肥婆

藝人李珊珊首度在電台開咪主持節目，親述患上驚恐症的心路歷程，透過自己的故事除去大眾對情緒病的錯誤標籤，藉此望正視和關注情緒病，並以過來人的身份鼓勵同路人重新出發，建立新的自在生活。

她表示患上驚恐症初期常感到呼吸困難、突然心跳加速甚至眼前出現雪花，曾到訪不同專科都診斷不到病症，才知道患上驚恐症。珊珊指其堅強性格是患病成因之一：「由18歲入行以嚟，我遇到不如意嘅事都會一個人自己去頂，尤其呢一行係好高壓，我唔硬淨點可以企出嚟，時間耐咗負面情緒儲太多就爆啦。」患病後她深居簡出，有一次她外出時卻遭途人指指點點說：「嘩，乜你依家咁大隻，肥婆咁！」雖感到非常失落，但明白真正愛護她的人會聆聽和理解，所以毋須介懷他人想法。

在接受醫治中，她最感恩是得到身邊好友的支持和體諒，要多謝古天樂等圈中好友：「喺我最艱難嘅時候，佢哋都有扶過我一把，令我可以一步一步咁向前行。」又指：「我要去重新建立番自己以前嘅生活模式，都遇到好多障礙，但我希望透過分享，可以同跟我有相同經歷和感受嘅人一齊行，呢個係我想出嚟分享自己故事嘅原因。」