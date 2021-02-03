本日日本：每晚45萬日圓！住進村上隆花花世界

日本藝術家村上隆最具代表性的花花Kaikai Kiki Flower是不朽潮物，就算心情不好，睇見都開心晒！位於東京六本木的Grand Hyatt Tokyo繼去年與村上隆聯乘花花下午茶後，今年再接再厲，即日起至6月1日推出Kaikai Kiki Flower主題客房住宿Plan「村上隆Flower Gallery Stay」，將酒店三大套房之一的Chairman Suite變成村上隆的私家美術館！每天只接待一組客人，房內共展出14件村上隆的雕塑和藝術品，包括專為今次活動創作的10件新作品，例如 195 cm高、以金箔裝飾的《お花の親子といっしょ》雕塑，還有花花地氈、花花公仔、花花掛牆畫等等，就連晚餐、甜品均一律用上花花圖案設計，勁有誠意，住客更可獲得附有村上隆親筆簽名的藝術書籍作為禮物。咁有心思，價錢方面當然會「離地」少少，2人入住一晚盛惠450,000日圓起（約HK$33,750），想體驗村上隆幻想世界，都要有足夠彈藥先得！

村上隆Flower Gallery Stay

住宿日期：即日起至6月1日

地址：東京都港區六本木6-10-3

房價：兩名入住每晚450,000日圓起（約HK$33,750），再加一名住客另付20,000日圓（約HK$1,500），最多可住3人