廖碧兒避談黐住盧啟賢食生日飯：一直係朋友

藝人廖碧兒（Bernice）及林曉峰（阿Lo）主持ViuTV節目《是滴是友》，兩人笑言想不到嘉賓十分飲得，阿Lo笑言：「我飲咗幾杯已經呆呆地，但Bernice都仲keep到笑容，唯一係趙學而唔飲得，佢唔係飲，係舐。」Bernice又謂此是首次做主持，要做很多功課，笑言中文不好，要全靠阿Lo表達意思。

提到好友岑麗香宣布懷有第2胎，問到Bernice可是之前已經知道？她笑言已恭喜對方：「開心事留番畀當事人自己宣布。」問到可會心急結婚生子？她笑言：「冇呀，我已經有7隻狗仔，人仔唔使咁心急。」阿Lo幫手擋駕指對方追求者大排長龍：「我都排唔到龍尾，只係有幸一齊做節目，有時我都盡量NG多啲。」而提到之前食生日飯，與她關係撲朔迷離的盧啟賢更坐她身邊，她即笑住避談：「同佢一直都係朋友，大家聖誕、新年都要隔離，趁lunch齊聚下。」問到之前有傳兩人今年結婚是真定假？她即落閘：「唔知喎，不嬲都唔講呢啲，到我真係結婚會同大家講。」

另外，對於曾志偉入主無綫做副總經理，問到可有叫阿Lo回來幫手？他表示：「呢個世界冇嘢冇可能，我都有恭喜佢同王祖藍。」