唔介意孖住拍劇　黃奕晨想同夏雨調轉關係

藝人夏雨及兒子黃奕晨（Dixon）為ViuTV節目《是滴是友》擔任嘉賓，今次是首次父子檔拍節目，夏雨是首次來ViuTV，Dixon又爆爸爸有睇其演出：「之前佢睇過我嘅節目，話幾好，我都有迫佢睇我嘅劇，有次佢睇緊波，但我轉台，一路播我一路好怕醜尷尬，佢都係話我做得幾好。」問到兒子有甚麼改善空間？夏雨謂：「永遠都有，就算要我演多次《溏心風暴》都可以再做好啲。」

問到可想兩父子一起拍劇？夏雨表示：「有咁嘅機會唔抗拒。」想演甚麼角色？Dixon即斗膽笑言想調轉演爸爸：「依家好興穿越劇㗎嘛！」講到工作，夏雨笑言哪有工作，其電影製作公司亦因疫情大受影響。

另外，講到Dixon之前被影到與同公司的王頌茵（Kathy仔）結伴行花墟，他謂2人只是朋友：「我哋之後去搵譚凱倫咋嘛，我同佢或同譚凱倫成日傳緋聞，總之我哋3個都係好朋友，我哋成日畀人影到，所以算啦。（你未揀定要邊個？）有得揀咩？梗係唔係啦，衰過一次仲唔怕咩？專注做嘢先啦。」問到夏雨可有八卦兒子感情事？他說：「冇喎，咁大個人理唔到佢，將來佢揀邊個女仔都係佢嘅問題。（想佢快啲帶個女仔返屋企？）又冇，順其自然。」