果粉聚焦︰iOS 14.5 beta釋出　戴口罩都解到鎖！

疫情下人人戴口罩，導致不少手機的人臉解鎖失效，iPhone便是其中之一。等了又等，Apple終於正視問題，宣布將於iOS 14.5/iPadOS 14.5開發者beta測試版中加入相關功能。

升級後，當用戶戴着口罩而口鼻均被遮蓋時使用iPhone的Face ID功能，都可透過Apple Watch快速解鎖（不適用於iPad）。要做到這點，Apple Watch必須戴在手腕上並且已經解鎖，而且裝置之間必須相近，這時只需望一眼iPhone就能解鎖，與之同時Apple Watch還會提供觸感反應及通知，讓用家知道iPhone已解鎖，亦可選擇鎖上裝置。用戶可前往 iPhone 的「設定」，然後在「Face ID 與密碼」中選擇是否啟用「用Apple Watch解鎖 iPhone」。

除了戴口罩可解鎖，iOS 14.5還帶來多個更新，例如加入App追蹤控制項目，開發者必須先獲得同意方可追蹤用戶，亦可在「設定」中查看已授權哪些App可進行追蹤並更改設定。另外，升級後iOS及iPadOS均會追加Xbox及Playstation新手掣的支援能力，另外可經Siri致電緊急聯絡人，而最最最重要是終於解放雙SIM卡限制，令5G網絡重新激活。整體而言，此次更新可謂iOS 14推出以來更貼地更大型，期待早日開放予一眾果粉使用。