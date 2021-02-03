【男人的夢想】台灣孖妹拍住上　邊個最受網民歡迎？

最近圈中爆出撞樣潮，好似陳偉霆同陳坤、以及大陸網紅安安似孖生兄弟，而章子怡就被網民話同越南模特兒Minh Ha撞樣，喺台灣都有唔少令網民傻傻分不清嘅孖生姊妹，佢哋憑住甜美樣子，同埋完美Body，簡直係男人的夢想，當然成功俘虜一眾宅男啦！

韓沁同韓令渝

火辣孖妹韓沁同韓令渝，由於五官深邃加上衣着走歐美風，經常令人誤會佢哋係混血兒，家姐韓沁同妹妹韓令渝，除咗個樣似足餅印，亦都擁有驕人身材，Fit到爆嘅蠻腰同無敵長腿，吸引唔少廣告商搵佢哋做模特兒，實行兩姊妹一齊接Job吸金！佢哋又從來唔會吝嗇身材，不時喺社交網晒性感相派福利，一齊吸近17萬粉絲，人氣有番咁上下㗎！

彤彤同Vicky

雙胞胎姊妹彤彤同Vicky，由於衣着外貌都似到十足，有時連爸爸都會叫錯佢哋個名添！好在彤彤左眼位置有粒小小嘅黑痣，都係咁先分到佢哋咋！除咗個樣似之外，佢哋仲要都喺健身室返工，彤彤係健身教練，Vicky就任職業務員，兩姊妹分工合作吸客，邊有得輸呀！佢哋又不時一齊上台灣綜藝節目，大受觀眾歡迎，被網民封為「最美雙胞胎」。

Sandy同Mandy

孖生姊妹Sandy（周玗希）同Mandy（周玗函），喺2001年出生，佢哋喺3歲嗰陣，就因為一段互錫面珠嘅影片而喺網上爆紅！長大之後，兩姊妹憑住白皙肌膚同可愛樣子，加上佢哋都係跳得之人，喺2017年韓國DIATV全球舞蹈大賽勇奪冠軍，佢哋不時喺社交網大晒舞技，吸逾267萬粉絲，更紅到去內地，喺內地社交網都有過百萬粉絲㗎，好受網民歡迎！佢哋仲曾獲邀擔任人氣手機遊戲代言，吸金力十足！除咗拍住上搵銀，兩姊妹仲一齊考入台灣國立清華大學，連讀書都喺埋一齊添！