似鳥沙也加　百萬社交女王

做人到底似咩動物最好呢？好似熊咁強壯？定係好似蟹咁打橫行呢？個人認為女仔嚟講，似鳥應該係最好，因為好多男人都鍾意小鳥依人嘛！而似鳥沙也加呢位寫真界新貴同樣深得男性歡心，事關佢係索到爆晒燈呀！

電力十足

近幾年社交網絡平台出現好多網絡紅人同女神，而喺日本，網絡女神仲挾住強大人氣成功闖入寫真界搵食，好似擁有童顏同巨乳，喺網絡界有「乳教祖」之稱嘅RAMU就係其中一位，至於今日同大家見面嘅似鳥沙也加投身寫真界之前，同樣名動網絡界。

今年27歲嘅佢美艷迷人，一雙水汪汪嘅大眼睛明亮且電力十足，就算隔住螢光幕同佢四目交投，都會有一種觸電感覺。佢仲擁有曲線玲瓏嘅身段，既有纖腰又有巨乳，胸前對F奶又飽滿又堅挺，絕對係極品美巨乳！加埋肌膚雪白剔透，唔單止令男人流晒口水，更令女士們羨慕又妒忌。

寫真吸睛

沙也加由頭到腳都咁吸睛，加入寫真界之後好快就吸納強勁人氣，其實佢成為寫真女優之前就已經好多人識。2016年開始活躍於社交網絡平台，同時展開模特兒工作，經常將拍低嘅靚靚寫真上載同大家分享，阿妹索得交關，梗係成功吸引到好多人畀Like，繼而愈來愈多粉絲，家陣佢嘅帳戶已經有逾百萬位跟隨者，難怪被人稱為社交網絡女王！

除咗做模特兒同寫真女優，佢亦係一位知名嘅Cosplayer，喺動漫活動都可以見到佢變身成為性感動漫角色，搞到現場起哄！近期佢更涉足埋電視圈，擔任深宵節目嘅主持，睇嚟沙也加嘅活躍範圍愈來愈闊，可能好快仲會拍埋電影添喇！

似鳥沙也加經常會將自拍照片同片段上載到社交網畀大家睇，當中可以見到佢以不同嘅性感造型登場，真係睇到目不遐給呀！

Profile

年齡：27歲

身高：5呎4吋

三圍：35F-23-34