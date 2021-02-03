阿女食波餅險撞歪鼻　琦琦讚堅強喊完冇事

全球疫症風暴，令琦琦深深體會家庭和健康不可替代，去年大部分時間宅在家工作，變相更多時間陪伴愛女Ella，重提Ella意外險撞歪鼻骨，反而令女兒變得更強！

名模琦琦提到送囡囡入讀英國寄宿學校那年，不想閒着，遂創立珠寶品牌QQM，做喜歡的設計工作，幾乎每星期都拖篋上機，但去年疫情不能飛，更試過6星期不出街，她說：「有時間諗多咗設計，以前愛設計款式大啲、誇張啲，依家做每日戴到嘅款式，品牌第1件設計係十字架，估唔到疫情下十字架好受歡迎，我諗多咗人有信仰。疫情唔好，希望快啲過，同時都畀咗時間我去計劃將來，如果一直好忙，所有決定都好倉卒。」

問到如何在疫境向女兒灌輸正能量？她說：「唔順利同困難係會令人成長，遇到困難先唔好唔開心。」她說最深刻一次，當時Ella英國學校放假，琦琦送女兒回校後出市區，甫下車就收到Ella電話：「佢好少喊，佢喊住嗌媽媽，原來學校打net ball比賽，有個小朋友唔小心將球打落阿女個鼻，不停流血，好擔心，唔知有冇傷鼻骨。」幸鼻骨冇歪，Ella反而叫琦琦不用回校看她，感覺女兒思想成熟。