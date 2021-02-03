遊戲嘅選擇有好多種，從細個玩嘅鬥獸棋到大人愛玩嘅啤牌等，不過有人卻視性愛亦係遊戲之一，咁就要睇大家嘅觀點與角度嘞。提到遊戲（Game），大家又唔知喺成人世界中有乜嘢同佢有關呢？一齊睇睇喇！

星光熠熠

講到美國四仔界經典嘅口愛作品，呢套由Adam & Eve喺2003年4月推出嘅《Head Games》，就係其中之一。片長115分鐘，雲集多達15位人氣脫星演出，包括Ava Vincent、Nina Hartley、Monica Mayhem、Carmen Luvana等，可謂星光熠熠。而喺2002年出道嘅Carmen Luvana，更憑住呢套作品，喺CAVR、XRCO以及NightMoves頒獎禮獲得「最佳新進脫星獎」，直至2008年佢更進身NightMoves嘅四仔名人堂，足證實力強勁。

處刑遊戲

日本嘅超人氣熟女優有邊位？其中就有愈熟愈紅嘅瞳亮，呢部由Attackers喺2013年7月推出嘅《處刑遊戲 2013》，不但係佢嘅代表作，更係佢回歸AV界後推出嘅第6套作品。1975年9月21日出生嘅佢，身高160cm，三圍係34E-23-34，早喺1996年以Atlas21專屬女優身份出道，一年後暫別AV界，轉戰藝能界發展，2001年宣布引退，展開美容工作。直至2013年1月佢宣布復出，當年38歲嘅佢更有女人味，同時獲得「熟女年齡，少女身形」嘅美譽，深受AV迷歡迎。