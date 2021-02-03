飲水都怕肥！駱振偉「泵」大胸肌被「性騷擾」

藝人駱振偉跟譚凱倫於ViuTV熱播劇《太平紋身店》飾演一對歡喜冤家，前者自揭Man爆角色是「執二攤」，為符合角色要求短時間內成功「泵」大胸肌至43吋，竟換來被「性騷擾」下場；後者則對「處女劇」播出大為緊張，希望新突破能得到大眾認同。

駱振偉劇中角色「子彈」是1名擅長開狙擊槍的出色軍人，不過被踢出軍校後就轉做殺手，其後再因事逃至太平街，以維修電器維生。同樣走難到太平街的譚凱倫是髮型師「Queen」，為人囂張只跟城中有錢人服務，之後賭錢學出千，被跣搞到「一身蟻」，而2人每次相遇都會「火星撞地球」嘈交，她笑話︰「見佢前面就憎佢後面，但我唔夠佢打，所以我只會動嘴。」

講到劇集本來會赴新加坡、台灣、日本等取景拍攝，惟疫情一觸即爆，全盤大計一下子打亂，駱振偉更自爆角色亦有變動，「執二攤」接下「子彈」一角，而原定角色則由林耀聲頂上︰「本身係台灣演員做，但因為佢嚟唔到，邊個我就唔知，收到通知之後就要即刻去準備，時間都幾短，心情都有少少奇妙，不過拍到就已經好好。」

問到需要騷肌？他指劇情冇需要除衫，不過仍然可以「派福利」︰「本身套軍人衫着咗都好似冇着咁﹗貼到似第2層皮膚，着完係呼吸唔到、好緊緻，佢（譚凱倫）嗰套都係好Sexy，所以劇組放飯一定冇我哋份，水都唔使飲，真係連呼吸都肥！」譚凱倫就大爆對方俘虜劇組所有少女，各人電話內藏多張「閃卡」︰「我睇相都真係嗌咗出嚟﹗個個又走埋去話幫佢整件衫。」駱振偉即笑住「大呻」經常被言語「性騷擾」︰「佢哋話我個波好大﹗但其實都冇咁誇張嘅。」續說務求達最佳視覺效果，私下加碼操練「泵」大胸肌，由39寸練成誘人43寸︰「我只能整大個胸，胸大起碼着衫都好睇啲，有少少肚腩亦唔覺。（老婆好開心？）佢好開心﹗仲係咁嗌我Keep，我話你Keep呀笨！」

至於譚凱倫的造型就走型格路線，長髮一瞬間剷青，形象大改變，超大突破︰「係好貼、顯身材嘅長袖高領衫，條硬皮裙又好短，大家好好成日幫我睇有冇走光。」並謂雖然之前有客串公司其他劇集，但今次演出戲份最多，自覺才是「處女劇」︰「陣容又強大，自己唔係專業拍劇出身，有請身邊唔同嘅人幫手，始終都有壓力。」