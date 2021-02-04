【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月二十三癸未木執日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：掃舍、拆卸、理髮

忌：嫁娶、作灶、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、3、4、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊

財運差，易跟伴侶因錢銀吵起來，感情現變數。

金牛

今天的事今天做，多跟同事互動，可提升效率。

雙子

表達力強，主動解決工作難題，可獲上司認同。

巨蟹

顯得力不從心，欲速則不達，宜調整工作步伐。

獅子

愛情運超強，單身者有望突破悶局，覓得良緣。

處女

生活壓力沉重，雜務纏身，易為小事浮躁不安。

天秤

事業上將迎來好消息，感情生活更是多姿多采！

天蠍

不乏新奇想法，惟工作陷入悶局，宜保持耐性。

人馬

財務上得到朋友雪中送炭，難題再多也能解決。

山羊

上班族有望得到貴人指點，可取得有用的情報。

水瓶

心情低落，無法集中精神，處事切勿鑽牛角尖。

雙魚

事業運稍遜，社交運一般，不要八卦同事私事！

【生肖運程】

相沖生肖：牛（25歲）

旺弱指數：（升）羊 人緣旺

（跌）牛 是非多

鼠

運勢中規中矩，求財要看清時局，切忌盲摸摸。

牛

是日沖煞，事業運稍遜，提防與同事爆發衝突。

虎

工作進度不俗，但健康一般，宜注意飲食均衡。

兔

有競爭才有進步，多與人傾訴，可克服困難。

龍

勤奮不卸責，可獲得同事支持，好運自然來。

蛇

行事應腳踏實地，不要過度揣摩上司的想法。

馬

運勢向好，工作得朋友力撐，從商不愁客源。

羊

人緣運強，適合約會，理財可得到朋友幫忙。

猴

愛情運上升，單身者勇於表白，有望破悶局。

雞

投資觸覺敏銳，專注數據分析，財運可上升。

狗

工作與財運皆好轉，多與人合作將有好處。

豬

心情不錯，保持積極樂觀，事業愛情均有利。