東方日報C1：曾志偉《獎門人》回歸　馮盈盈恨做獎老

曾志偉早前搖身一變成為無綫副總經理，大年初一將首次以高層身份亮相無綫賀年節目，與台前幕後見面兼大派利是！當年深受觀眾歡迎的綜藝節目《獎門人》，據知亦正在籌備，一班玩得之人馮盈盈及江嘉敏等都直言是該節目的擁躉，除了「排隊」爭做嘉賓外，盈盈更自薦做埋「獎老」大派禮物！

曾志偉早前獲TVB大股東兼非執行董事黎瑞剛幕後「欽點」，擔任集團副總經理兼行政委員會特別顧問，全力負責綜藝及資訊娛樂節目，其愛將王祖藍亦獲委任為首席創意官。他們在內地發展多年，對製作綜藝節目甚有心得，而且人脈甚廣，加上有猛將余詠珊，對於無綫擴展綜藝節目的內地版圖而言，可謂如虎添翼！

頂樓特設辦公室

現時身在內地的志偉很希望盡快回港與一班同事見面，據知已落實大年初一在港出席TVB大型賀年節目《金牛獻瑞賀新禧》，並將首次以高層身份與主席許濤一齊大派利是及主持舞獅點睛儀式，與台前幕後及觀眾開心迎新歲。據知無綫亦已在電視城行政大樓頂層之行政辦公室，預備了辦公室給志偉，更位於行政總裁李寶安隔籬，可見備受重視。

曾志偉已着手計劃未來綜藝節目發展方向，以及製作適合港人及內地觀眾口味的綜藝節目，當中包括經典作《超級無敵獎門人》系列，望在疫情陰霾下為觀眾帶來歡樂。由於此事正在低調進行，過往一眾「獎老」林曉峰、錢嘉樂及金剛等暫未聽過消息，但紛紛期待志偉的新搞作，當中林曉峰昨日出席活動時被問到會否回來幫手？他說：「呢個世界冇嘢冇可能，我都有恭喜佢同王祖藍。」至於金剛直言只要志偉「吹雞」，他定必回港支持！

出名玩得的馮盈盈、江嘉敏及曾淑雅等都想做節目嘉賓，當中盈盈更對「獎老」之位「垂涎三尺」：「如果搞《獎門人》，我梗係想玩啦，細個都做過現場觀眾，攞咗好多獎品返屋企！我仲好渴望成為『獎老』向觀眾送禮物，帶畀大家歡樂！」

江嘉敏恨集集有份玩

江嘉敏同樣自小已很喜歡《獎門人》系列，她說：「當然想上節目啦！不過都要等公司安排。細個真係睇好多，直頭係兒時回憶嚟！我最想玩啜乒乓波、辣辣壽司邊個食，好多個遊戲都印象深刻，如果可以，我想集集都上添！」提到志偉將首次以高層身份現身賀年節目，並向台前幕後大派利是，問她屆時可會𢭃封大利是？她說：「我未知通告點，見到志偉哥梗係會向佢拜年啦！自己今年都會派利是，媽咪已經幫我準備好晒。」

至於曾淑雅亦大感興奮：「呢個節目我由細到大都好喜歡，可以帶畀大家好多歡笑！如果可以，當然希望有份參與！過去一年因為疫情，唔少人都有好多負能量，都想有呢啲綜藝搞笑節目等大家開心一下。」

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