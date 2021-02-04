自炒單車避免更大意外發生！黃婉恩右腳斷筋Call白車入院

落選港姐黃婉恩（Yancy）日前於社交網大晒踩單車靚相，兼同「鹹蛋黃」開心合照，又留言話事隔10年再做「車手」感覺良好，殊不知幾日後再戰就樂極生悲，更傷到右腳後㬹斷筋要入院做手術！

Yancy手術後受訪時仍心有餘悸，講到事發經過，原來是因為存好心，寧願犧牲自炒，避免一場更大的意外發生：「當時愈踩條路愈窄，就喺呢個時候有單車迎面而嚟，因為我唔想撞到佢，就選擇撞埋柱度，一撞成架單車反咗，右腳後㬹一嘢撞落後轆，真係劇痛！完全行唔到！斷咗筋平衡唔到，坐咗地下好耐，最後Call白車入院。」

入院檢查後，醫生告知要即刻做手術將斷筋駁回，她指手術過程約1小時，之後再打石膏，目前要靠拐杖步行：「預計3個星期後拆石膏，再着腳托做物理治療，基本上要日日做、做足3個月。（可回復傷前靈活度？）睇情況，唔好心急，勤力啲做物理治療，好好休息2個月。（傷口仲痛？）相信麻醉藥過咗會痛，護士都有開定止痛藥畀我。」

問到可會擔心美腿會留疤？Yancy樂觀說已做好心理準備會留有1吋傷疤，並自爆原來2年前同樣有斷筋「經驗」：「真係好黑仔！醫生話其實好難斷筋，但我咁都可以斷2次，之前又係做運動整親，嗰時就係斷左腳，今次就右腳，可以話Balance番！左腳仍然有2吋疤痕，但呢個位應該冇乜人留意到。」

新一年剛開始就發生不如意事，令Yancy心情低落，但身邊有最佳「良藥」男友悉心照料，足已令她冧爆：「佢好擔心我，仲話我係一個容易受傷嘅女仔，叫我之後最好乜嘢運動都唔好做，短期內都唔會再踩單車，真係有陰影！」最後再大讚男友好Sweet：「依家探病要驗疫，佢專登嚟醫院做Test，拎咗衫、褲、嘢食、仲有電子產品畀我解悶，希望呢件事係今年最大鑊嘅事，其他嘢順順利利！」