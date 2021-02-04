【李居明大運同行】拜祖先改運最快

當你遇到無法解決的難題時，最神秘的武器是甚麼？為甚麼有些人好黑，皆因無祖先家運承托。

有一件事最靈驗，原來就是求祖先！香港老一輩人都會在家中供奉祖先牌位，相信祖先可加持自己，所以要顧念祖先，但年輕一代冇這種觀念。

因為從玄學角度，祖先是最接近我們的神明，他們的靈識仍然在冥冥中存在，依然有一股力量可為我們排憂解難，這是能令我們化解問題最神秘的武器。

以我三十年的八字術數經驗、無數個案的批算實證，我認為，從八字可以看到每個人的父母和祖先。出世月份的天干地支代表父母，年份代表祖父母，他們中任何一個人出事，會影響到你八分之一的運程，令你的健康、婚姻或財富出問題。所謂八字命數好的人，這四個密碼都健在和強旺，即使是他們往生了亦非常安寧。

為甚麼有些人好黑，一世沒運行？為甚麼改極風水都沒用？為甚麼有些人窮死一世？其實是與我們祖先有關。所以，年輕人不要認為「拜祖先」很老土，其實是與你的命運有關。要安頓好祖先靈，才會有好家運。每年春秋二季要拜祭祖先，如祖父母或者父母的墳墓是否出了問題，比如墓旁有鐵釘或鋼筋干擾，墓穴內有大蜈蚣、蛇竇等都會影響下一代。孝順父母招好運是八字玄機，馬上修補你同父母的關係，馬上好運！

敬祖先除了是中國的傳統文化之外，亦是一個改運的技術。以前的神壇一定有牌位寫着「某門歷代祖先福地後人耕」，代表將福祿都留給後人。祖先位不能放在對正大門位置，特別是大門入口之處，這會令祖先不安寧。

中國傳統文化「臘月」是祭祀神明祖先的月份，傳統用臘月廿三、廿四、廿五來謝灶，家中有拜祭祖先、土地、灶君、關帝、觀音的，此日送祂們回天庭，向天地稟告你全家人的功德，直至大年初二才回來。但今年官三、民四是大凶日，因此，今年家家戶戶宜選「漁民五」，即臘月廿五日，西曆二月六日（星期六）來做送神儀式，然後清洗神壇。年輕人要發達，要懂得拜祭自己的祖先開始！

從玄學角度，每種食物都有一種五行，對性格和磁場有很大影響，吃甚麼會發達？盛女吃甚麼會魅力狂放？明日公布！