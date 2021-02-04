「索腿天后」改朝換代！Heidi黑絲vs戴祖儀長滑腿

長腿美腿向來吸睛，陳敏之做咗阿媽後，愈來愈少晒腳，「索腿天后」真係要改朝換代，我哋就嚟睇吓有邊5位索腿美女，有力爭奪新一代「索腿天后」美譽。

Heidi@SG 腿長：37吋

李靜儀（Heidi）條腿唔算長，勝在夠直夠白滑，為咗令條腿睇落再修長同性感，佢仲成日着黑絲，你可以喺搜尋器打「Heidi 黑絲」，就會見到相關兩隻字「鼻血」，你懂的。

戴祖儀 腿長：40吋

新一代長腿Icon，非戴祖儀莫屬！雖然佢社交網唔多性感相，但不經以露出長長白滑美腿先撼動人心。有人講過佢同陳敏之氣質都幾似，梗係啦，大家都有一雙無敵長腿嘛。

曾淑雅 腿長：43吋

坊間有云「長腿不看曾淑雅，便作宅男也枉然」，曾淑雅嘅43吋長腿真係震撼過唔少網民。最頂癮係佢無論行山、游水、行街、去旅行都將索腿相放上社交網，佢唔擺新相，真係令人個心囉囉攣。

楊詠彤 腿長：44吋

2019年落選港姐楊詠彤（Katy）身高1米79，腿長44吋，擁有10頭身，香港娛圈女星腿長No 1.！其實真係唔使講咁多，睇相就知佢雙腿足以「橫跨」東西半球，如果人氣再高啲，索腿天后一定係你啦！