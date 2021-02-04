邪神愛咬人！前四仔女星爆Marilyn床上怪行：佢想燒死我

劇集《西部世界》（Westworld）女星伊芬麗歌活特（Evan Rachel Wood）日前驚爆曾被前未婚夫「邪神」美國搖滾男歌手Marilyn Manson虐待多年。消息傳出後又多達8名女子先後出來指控他。而前四仔女星Jenna Jameson昨日亦企出來指控他的惡行！

她於90年代背住四仔男星老公Brad Armstrong與Marilyn偷食。她日前向傳媒爆他的怪癖：「佢做愛嗰陣鍾意咬人，當佢一開始向我提及暴力，我就即刻同佢分手，而且佢咬到我瘀傷一啲都唔好玩。」她更聲稱Marilyn曾對她說過渴望將她燒死。不過，她亦指所有與他的行為都是在雙方同意下進行。

Marilyn因連環指控而被唱片公司以及電視頻道飛之後，其經理人公司CAA昨日亦傳與他解約。此外，他亦被傳媒翻舊帳。94年他曾因開騷時戴上假陽具扮自瀆以及向觀眾小便而因行為不檢而被捕。同年他被爆錄歌時邀請一班聾啞fans去錄音室觀賞，期間更要求她們全裸並將食物貼在她們身上影相。而2001年他出席美國音樂節時因用下體撞擊保安而被捕。