《艾蜜莉》提名金球獎最佳劇集被網民批評未夠班

《第78屆金球獎》提名名單昨晚公布後惹來廣泛談論，出現了不少遺珠！其中有好多網民認為去年大受歡迎的Netflix劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），不值得獲喜劇組別最佳劇集提名。

網民認為HBO的黑人話題劇集《I May Destroy You》更值得獲劇集提名。有網民更認為大會有種族歧視之嫌：「如果你唔認為白人優越主義係真，大家睇下《艾蜜莉在巴巴黎》提名金球獎。」《艾》除了提名劇集之外，劇中女星莉莉哥連斯（Lily Collins）亦獲劇后提名與艾莉芬寧（Elle Fanning）等爭獎。而她得知獲提名之後，即在社交網站貼上抱狗照並留言說：「我嘗試同狗狗分享喜悅，但或者對佢嚟講仍然太早...好榮幸提名金球獎！一個狂野嘅早上！」

除了HBO劇集被視為今屆「金球遺珠」之外，史碧奇李（Spike Lee）與「黑豹」Chadwick Boseman合作的越戰片《誓血五人組》（Da 5 Bloods）、湯漢斯以及韓國女星尹汝貞等不獲提名亦是令人意外！