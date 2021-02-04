「波叔」金球3獎提名平紀錄自爆忘了老婆生日

今屆金球獎出現多位影星獲雙料提名，其中最巴閉就係「波叔」沙查巴朗高漢（Sacha Baron Cohen），他連獲3獎提名！

沙查除了憑電影《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）提名最佳男配角之外，亦憑《波叔出城2》（Borat Subsequent Moviefilm）提名喜劇／歌舞片組最佳男主角，而他同時亦以《波》監製身份提名同組最佳電影。他以3獎提名平了占美霍士（Jamie Foxx）和海倫美雲（Helen Mirren）同1屆獲3獎提名的紀錄。2006年沙查憑《波》上集勇奪金球獎最佳男主角。

沙查於社交網以「波叔」口頭禪報喜：「Wawaweewah! 我震驚同謙虛獲金球獎3項提名。」而他亦好開心「女兒」Maria Bakalova提名最佳女主角，並留言笑言已請片中被他們整蠱的前紐約市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）現場監票。

不過唔知是否獲3項提名開心得滯，沙查昨日留言時自爆竟然忘記了影星老婆Isla Fisher的生日：「我剛才睇社交網時發現係我老婆生日。需要1個冇準備禮物嘅好籍口...快！！！（生日快樂我嘅打令）」而壽星女亦有上載她坐在老公大髀的合照並留言說是自己45歲生日。