多元化主題Afternoon Tea　咩人都啱歎

無得晚市，午市又逼爆人，另一個最佳選擇可能就是Afternoon Tea，別以為下午茶只適合女士享用，其實現時的下午茶主題相當多元化，既有中式點心、西式小點和東南亞風格，部分更以農曆新年作主題，任何人都啱食。

全新主題

歎中式點心

中環米芝蓮二星中菜廳營致會館推出了精選下午茶套裝，客人可先品嘗由黑豚叉燒、黑魚子鎮江餚肉、芝麻涼拌海蜇和脆皮窩貼小棠菜打造的特色拼盤，之後大啖3款蒸煮和3款脆炸的精選點心，還有1份主食和甜品，包括魚湯雲吞稻庭麵、金瑤鮮蝦火鴨粒炒飯或瑤柱帶子粥。若加指定價錢，可享用多一道金瑤煎釀鮮蟹鉗，讓整個下午茶更豐富，就算只有2個人也可以輕鬆嘆一盅兩件。

小熊與士多啤梨

Vive Cake Boutique以日本卡通人物鬆弛熊熊為主題，由現時至3月31日逢星期四至日及公眾假期推出「Rilakkuma Strawberry Party」下午茶體驗套餐，當中包括新鮮士多啤梨撻、朱古力果仁慕絲蛋糕、法式焦糖燉蛋、士多啤梨馬卡龍。鹹點則有鬆弛熊熊造型的黑松露及三文魚迷你三文治、迷你薄餅等，多款美食都有鬆弛熊熊造型，是粉絲打卡之選。

朱古力火鍋

佐敦逸東酒店普慶餐廳由現時至2月10日逢星期一至五（公眾假期除外）推出雪糕朱古力火鍋下午茶，當中會無限量供應10款口味雪糕，如冧酒、意式芝士蛋糕、藍莓芝士蛋糕、朱古力碎等配黑白朱古力火鍋，按個人喜好再加曲奇餅、蛋糕、棉花糖或迷你貝殼蛋糕等配料，可創出自己獨一無二的口味。除此之外，客人還可揀選1款主菜品嘗，如香草烤羊架配薯蓉、慢煮豬腩肉配烤菠蘿、烤春雞、安格斯牛肉漢堡配薯條等，配搭夠晒獨特。

越式風情

九龍塘越南餐廳安南推出越式下午茶，5款鹹點內就有經典的春卷、越式蒸粉卷、鮮蝦米紙卷、蒜蓉牛油雞翼和炭燒大頭蝦等，甜點有法式焦糖焗蛋、西米斑蘭糕、椰青果凍等。下午茶還包括2碗麵，有牛肉湯河粉或龍海蟹仔肉鮮茄湯檬粉選擇，唔怕食唔飽。

傳統英倫情調

銅鑼灣Vivienne Westwood Café推出全新英倫風限定下午茶，包括英式黑松露炸薯球配松露蛋黃醬、煎封黑椒白芝蔴吞拿魚配法國櫻桃蘿蔔片、焗芝士火腿蜜糖三文治、鮮焗英式蛋餅配巴馬臣芝士薄片和迷你水牛芝士車厘茄沙律配自家製醃紅乾葱及羅勒。甜點則有覆盆子白朱古力蛋糕卷、熱情果黑朱古力撻和鮮藍莓焗芝士蛋糕，微酸的甜點令人更醒胃。

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新春限定

新年好意頭

尖沙咀香港喜來登酒店視佳廊由現時至2月28日，推出春意繁花香檳下午茶，為配合新春，每道小點都有好意頭的命名，蝦多士寓意笑口常開、紅菜頭醃三文魚鬆餅代表年年有餘、紅棗鵝肝泡芙祝大家鴻圖大展。甜點有似炮仗造型的紅桑子朱古力、大吉大利蜜柑栗子慕絲，以及抹茶芝麻慕絲，祝大家財源廣進，預訂下午茶還有8折優惠。

幸運福牛

黃埔嘉里酒店於現時至2月28日推出福牛新春下午茶，當中有多款以紅色和黃色作主調的茶點，如士多啤梨慕絲配香杧忌廉、脆皮蘿蔔糕配伊比利亞黑毛豬火腿及西班牙辣肉腸XO醬、柑橘果及雲呢拿朱古力醬法式布列塔尼酥餅等，另外還有和牛臉頰松露餃子配陳皮柑橘醬油、烤鴨荔枝米紙卷等，寓意大家新年好運。

大澳地道美食

大澳文物酒店於2月12日至15日推出特別版的大澳真味‧下午茶，內裏包括有該區特色的鮑魚撈起、二澳薑黃沙嗲牛串、香煎蘿蔔糕配大澳銀蝦XO醬、黃金魷魚圈，甜品則有金箔紫貝天葵芝士餅和大澳合桃酥及笑口棗，再一杯紅樹林特飲或二澳黑糖薑茶，夠晒地道風味。