無綫咪神朱智賢去年與背男友謝東閔偷食人夫黎振燁,形象插水,工作叫停,整整1年活喺是非中,今年都係「排期」睇吓有冇得走出雪櫃,不時喺社交網分享行山照刷存在感,行健康路線挽回形象。

今日佢又更新並發表「單身」宣言,為咗令自己減少用手機,預告將會自己一個行山:「啲人成日都話 “Do more things that make you forget to check your phone”,hiking is one of the things for me 我發覺每次行山我都會不自覺極少用電話同覆msg,其實同朋友行山就應該好好enjoy每一個moment,出得黎(嚟)行山就要投入,對吧?而我亦都唔排除,遲啲會一個人行山。」唔少網友紛紛畀like給力,希望女神開心正面。