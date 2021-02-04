做節或晚餐都啱嘅外賣美饌

下星期就係農曆新年，大家應該辦好年貨，可能連團年飯都已經訂好，但未到農曆新年都要食飯架，唔出得街食又唔想自己煮，最簡單嘅方法當然係柯打外賣喇！幸好，坊間仲有唔少餐廳推出唔同種類及款式嘅外賣美饌，唔少仲用上優質靚料，鍾意用來做節又得，同家人好友食餐好亦得，巴絲打點都有得揀！

熱騰騰煲仔菜

近排天然時冷時熱，就算中午出晒太陽攝氏廿幾度都好，夜晚又變返涼浸浸，都係要食番啲熱辣辣嘅菜式至得，而煲仔菜當然係不二之選喇！帝京酒店帝京軒剛推出全新外賣及外送美食嘅「原煲禦寒鍋燒美饌」，顧名思義係煲仔菜，好似X.O醬葱爆波士頓龍蝦、盤滿鍋燒海參扣腩仔、蟹油桂花蚌炒粉絲煲、紅燒生炆花尾龍躉斑翅等，用料上乘，全部以熱鍋烹調，每款鍋燒菜更附送黑色雙耳鋁深鍋，返到屋企直接放在明火翻滾或放在電磁爐熱住食都得，唔一定團年至食好啲嘅！

優質海鮮大餐

喜歡食海鮮，就不要錯過燒邦海鮮私房菜推出嘅新賀年餐單（一日前預訂），無論用來應節或飯敍一樣得；用上等靚料炮製出古法玫瑰豉油雞、懷舊老香港茄汁大花竹蝦（兩隻起）、鮮蘆筍百合炒花尾龍躉斑球、中日Fusion冰鎮南非活鮑、古法中式牛柳及真‧本地鮮魚湯浸時蔬6道菜。必試懷舊老香港茄汁大花竹蝦，以藥膳烹調成秘製醬汁，令茄汁煮出來不會「拿喉」，甜酸平衡做得剛剛好，蝦則用上4至5頭款式，夠晒大隻，泡油後才落鑊煎，爽口彈牙又惹味。

和味西日盆菜

所謂西日，指嘅係西班牙與日本，西班牙餐廳Reserva Iberica與日本餐廳「鮨金」分別推出「西班牙極品金豬紅蝦福鍋」及「鮨金和式福滿鍋」，前者可以說首創嘅西班牙式盆菜，以伊比利亞燉菜概念融入傳統盆菜之中，用料方面有龍蝦頭、野生西班牙深海紅蝦、西班牙蠔、新西蘭鑽石蜆、法國麵包蟹及西班牙八瓜魚及伊比利亞黑毛豬炭燒成嘅叉燒等，還有花膠、冬菇、蘆筍等多種海鮮及蔬菜，配上鮮香濃郁湯底，色澤紅亮，寓意富貴吉祥。後者嘅日式盆菜就結合了鍋物，用磯煮汁炮製成湯底，食材方面有鮑魚、海參、紋甲、鱈場蟹、日本車海老、原條喜之次一夜乾、北海道帶子釀明太子、蝦膠福袋等，分量十足，作為賀年團年菜甚至親友開餐都夠晒驚喜滿足！

氣炸料理二人前

嫌以上外賣都未夠驚喜？咁氣炸料理外賣套餐又點睇？由京都一の傳香港與日本廚具品牌récolte首次聯乘推出嘅推出期間限定11品氣炸日本料理二人前外賣套餐應該有夠驚喜，餐廳有兩款套餐，分別係11品氣炸料理二人前外賣套餐與熊本A4和牛80g壽喜燒連11品氣炸料理二人前外賣套餐，前者送日本大熱氣炸鍋及越光米白飯，食物有京都藏味噌漬三文魚、日本黑豚藏味噌漬豚肉、蓮根餃子、忌廉蟹肉餅等；後者則連氣炸鍋再送日本甜品及越光米白飯，食材有熊本A4和牛壽喜燒、日東卷蛋、京都藏味噌漬三文魚、厚切牛舌、日本黑豚藏味噌漬豚肉和忌廉蟹肉餅等；兩款套餐均送越光米白飯，白飯控大愛。

多元化應節或飯敍之選

如果為人心多兼又嗜吃中式美饌嘅話，上海姥姥或許可以一次過滿足多心嘅巴絲打。品牌由即日起推出「新春限定餐牌」，供應一系列特色外賣意頭美食及賀年菜，喜歡Light一點嘅可以揀選「七星報喜 涼菜拼盤」及「吉星高照 點心甜品拼盤」兩款應景拼盤，每款均有7款意頭美食，足4至5位享用，好似前者主打上海涼菜，有醉基圍蝦、本幫熏魚、糖心熏蛋及雞絲粉皮等；而後者則主打滬式點心及甜品，有蒸豆沙包、芝麻脆龍湯圓、香葱芝麻餅及韭菜鮮肉鍋貼等。頭盤以外，品牌更推出4款手工菜及1款手作特色飲品，包括「一家團圓 姥姥金湯全家福」、「財源廣進 金絲紅燒元寶」、「步步高升 苔條粢飯糕」、「笑口常開 古法蟹殼黃」，更有潤肺潤喉嘅「大紅大紫 紫背天葵雪梨茶」以搭配，菜式豐富又別具好意頭，用來做節或一家人或與好友飯敍都有得揀！