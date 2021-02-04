金永大驚喜客串　黃仁燁向文佳煐表白帶挈《女神》收視升

韓團ASTRO成員車銀優、女星文佳煐及男星黃仁燁合演的tvN韓劇《女神降臨》，講述對外貌感到自卑的善良平凡女主角文佳煐，透過化妝變成校園女神，並與隱藏傷痛的高冷校草車銀優展開一段愛與成長的故事。

昨晚播出的第15集講到車銀優因為不能陪在文佳煐身邊而提出分手，兩人因不捨對方而傷心痛哭，而暗戀文佳煐3年的黃仁燁一直在身邊守護女方，並趁文佳煐飲醉時向她表白，更差點親吻女方，而文佳煐第2日醒來後因為想起前一天發生的事而覺得很尷尬，黃仁燁就故意向文佳煐提起此事：「你唔記得去酒屋之後嘅事啦咩？我地咀咗。」文佳煐即激動反駁：「明明冇Kiss到！」黃仁燁知道文佳煐扮失憶後，便再度跟女方表白，不過文佳煐依然心裏想念車銀優。

文佳煐在看到初雪後想起車銀優，並在南山塔重遇從美國回韓的車銀優，文佳煐雖然因為掛住對方而落淚，卻想起對方在提出分手後失聯，所以未有再接受車銀優。在劇集尾段，黃仁燁在漫畫店外碰見車銀優，並在車銀優面前攬實文佳煐，而劇集將於今晚結局，未知文佳煐最後會選擇車銀優還是黃仁燁。

而在人氣韓劇《Penthouse》飾演李智雅兒子的金永大昨晚驚喜登場，他在劇中扮演被文佳煐認錯是車銀優的男子，昨晚一集平均收視錄得4.6%，最高升至4.9%，創開播以來新高。