靈敢侶情：疫情過後有甚麼想做？

最近，我近乎日日都幻想：不用戴口罩之後要做甚麼。

第一件事，按摩！我已經立定主意，到時要衝入按摩店，跟師傅來個五，不是要跟他Hi Five，而是「5 Part唔該晒！」我要按到睡着再睡醒再睡着再睡醒為止！

第二件事，入健身室！我要捉住教練打返幾圈，拳拳到肉，腳腳有勁，來個起飛腳也不錯。他大隻騾騾，實頂得住。

第三件事，跟學生抱抱！我好久沒有攬過她們，沒倚過她們，疫情前只要我做到累，就會將整個背脊倚到她們身上，而她們亦不會反抗，彷彿習慣了身上有另一個人似的。

第四件事，開小朋友廚藝課！我是學生的廚藝媽媽，她們的孩子就是我的孫仔女。只要說起他們，我會變得毫無抵抗力。我十分掛住他們，到時我要抹好整家教室，做好baby proofing，讓他們爬來爬去，在桌底玩障礙賽。

第五件事，要練習拍照。是說戴口罩這麼久，拍照即使笑破大口也沒人見到，漸漸便開始收起笑容。到時不用戴口罩，一定要笑到見牙不見眼，笑到張相有聲。

第六件事，游水！我很久很久沒游過水，我自幼已經是魚命，冬天5度照游，沒游二千尺不上水。現在戴着口罩，肺弱了很多，到時要好好練習。

雖然，或許這些在暫時仍是空想，但人總要活得有點希望，有點天真，有點傻氣，才能撐過一天又一天的辛勞。你們有甚麼想做？告訴我，讓我在清單上加多十項、二十項都好吖！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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