【婚後首現身】朱慧敏冇戴婚戒爆原因係？

藝人朱慧敏（Queenie）自從上月尾下嫁心臟科權威陳良貴（Jason），婚後首度現身粉嶺做義工派發福袋，成為人妻的她容光煥發，心情大靚！及後孖好友王賢誌（Vinci）受訪，甫開始記者向Queenie送上祝福、兼稱呼她做「陳太」，她都非常受落，問到為何不戴家傳之寶婚戒？她笑說：「在心中！（驚派福袋派埋出去？）我哋婚前有協議唔戴戒指嘅，陳生因為做嘢關係，經常要洗手、戴手套唔方便，所以就擺喺屋企。（價值連城要鎖夾萬？）就咁擺屋企咋。」

爆愛的暱稱

對於新婚生活，Queenie話都習慣做人妻，因為平時都有做開家頭細務，問到是否要改口叫Jason做老公？Queenie怕醜話未曾叫過，追問雙方暱稱時，她本來「求饒」拒絕透露，但之後都破功：「佢係陳醫生嘛！要保護番佢個專業形象。（屋企叫佢『醫生，幫我檢查心臟』咁？）哈哈！叫Baby、BB咁囉！佢就會話『Hello my wife』，喺人前介紹佢都係『先生』、『丈夫』，我哋好相敬如賓。」幾時生B？她打算1、2年後才努力造人，問到計劃生幾個小朋友：「因為Jason都鍾意小朋友，Vinci成日都催我，順其自然啦。」Vinci抵死笑說對方「年紀唔細」，又舉手自薦做契爺幫手湊B。

講到Queenie日前跟老公開Live分享醫學資訊，圍繞身心靈話題，Vinci聞言大讚Jason有主持風範：「習慣喺鏡頭前面講嘢，好淡定、自然，結婚相啲Pose好佻脫，好適合做幕前。」問到Queenie是否訓練老公有素？她卻笑說反而要由老公做主導：「佢Train我呀！佢口才好好、轉數又快，平時都做好多醫學訪問、講座，好開心今次Live有20幾萬點擊率，自己有臨床催眠治療專業牌照，成功醫治啲有抑鬱、自殺傾向嘅患者。」又謂之後想邀請Vinci及其另一半做嘉賓，不過Vinci卻透露另一半現身處澳門：「佢要陪屋企人過新年。（你唔去？）隔離要好多時間，自己香港都有屋企人，今年各有各過，情人節都提早慶祝咗。」