700多度近視　王梓軒做矯視手術似睇迷幻MV

歌手王梓軒近視達700多度，纏繞他多年，不戴眼鏡就矇查查，經過多番考量，他日前扚起心肝做矯視手術，並拍片紀錄。未入手術室時，他說：「今日好緊張，尋日就去咗檢查眼角膜、瞳孔得唔得？」見完視光師及醫生驗眼後，穿上防護衣並戴上手術帽，戰戰兢兢的進入手術室，消毒完眼皮並滴上麻醉藥水後，他就準備躺在手術床上，醫生先將他一隻眼睛蓋上紗布，另一隻則用支撐架固定眼睛，成個矯視手術大約15分鐘完成，他說：「接着要加多一個「角膜交聯術」，可以鞏固眼角膜，兩個手術全程不多於半小時。」

手術成功後，他在休息室說：「我依家感覺好似有好淺嘅近視，有少許朦朧，但比我戴眼鏡好好多，其實手術過程唔痛，簡單啲講就似發了一場夢，因為有個激光頭逐漸『隊』埋你隻眼度，最接近時會睇到好多顏色，有白色、綠色，然後割開眼角膜後，突然間一片白色，我初時都驚，咦！乜都睇唔見，之後睇到一啲黃色，係醫生落嘅藥水！之後因為要做角膜交聯術，傷口愈合時，我睇到橙色燈，又橙又綠，好似睇80年代迷幻嘅MV，好多光咁，不過醫生真係處理得好好，其中有一part，我舒服到瞓着咗，依家我可以重見光明。」手術完成後，經理人石祐珊請他食雪糕，慶祝佢今次矯視手術成功！