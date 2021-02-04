女生專屬　全新鞋款Jordan MA2

Jordan Brand以往所推出的鞋款大多數都是着重於籃球場上的性能表現，雖然部分款式亦有推出女裝尺碼，但設計上始終偏向以男裝作主導。今個春季，品牌就一改常態推出一款主打女生的休閒鞋款Jordan MA2，設計團隊以Jordan Max 200為基礎進行升級改造，針對日常使用習性及潮流元素去調整鞋身細節。鞋面採用多種優質鞋面材料組合而成，後掌配備的氣墊單元為雙腳提供極佳的舒適性，同時加長設計的鞋舌及後踭的飾片亦有助穿脫時的便利性。

Jordan MA2分別會推出Future Beginnings（白配櫻桃紅色）及Still Loading（黃配藍色）兩款配色，以清新色調為鞋款注入年輕活力。此外，Jordan Brand亦沿用相同的設計理念及色彩配搭打造全新Future Primal女裝服飾系列，6款服飾單品均以創新剪裁手法製作，將品牌一向的功能性細節融入外套及褲款，讓女生們可以建立出個人的率性態度（2月25日推出）。