王馨平笑貪靚　伍仲衡上鏡前用「碌面機」

歌手王馨平（Linda）及何嘉莉（Lillian）日前聯同音樂人伍仲衡（Harry）作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪。講到即將舉行音樂會的感受，Harry表示：「因為疫情期間冇晒玩音樂嘅地方，所以布志綸叫我開網上Live，一玩就愛上咗，玩咗8個月，60場，既然網上有咁多人鍾意睇，不如做場實體音樂會，畀佢哋親身感受氣氛。由於係因為做咗網上Live先有呢次音樂會出現，所以會保留網上Live嘅元素，玩好多80、90年代歌曲，而唔係我嘅作品音樂會，其實作品音樂會一直都想做，但要搵個好時機，下次再搞。」

Linda又大爆Harry貪靚：「如果唔貪靚，你都唔會買咁多衫啦！」Edmond亦爆Harry為其節目《我們的音樂時代》特意買新衫接受訪問，而且訪問前要用「碌面機」瘦面，Harry即笑說：「冇理由做訪問件件衫一樣，個瘦面機係黎瑞恩送畀我，佢話依家你要出鏡，就要出鏡前碌吓瘦啲！其實我都有去跑步同埋食少咗消夜。」Linda又笑言不會邀請對方玩瑜伽：「瑜伽唔係做1次半次就得，要有恒心Keep住做，我覺得Harry佢唔得，所以我唔會逼佢。」