本日日本：LAWSON × GODIVA 竟然出埋咖喱牛肉包？

日本便利店LAWSON自2017年開始便跟比利時朱古力品牌GODIVA搞聯乘，合作推出超過40款別具心思的甜品，銷量累計逾3,000萬個。剛剛又有新產品登場，包括兩款由聯乘品牌Uchi Café推出的甜品系列，當中的「Uchi Café × GODIVA圓頂朱古力慕絲」，餡料是朱古力忌廉及雲呢拿慕絲，還有以圓頂形的朱古力慕絲包着的朱古力片，每啖都是滿足感。另一款是「Uchi Café × GODIVA 閃電泡芙」，酥脆的朱古力泡芙內是朱古力奶黃忌廉，一口咬落去可以享受到朱古力忌廉的濃郁口感。最特別的必定是「GODIVA × LAWSON BAKERY咖喱牛肉包」，惹味的咖喱與GODIVA朱古力結合，加入牛肉的精華，鹹與甜的配搭非常特別。還有一款是「GODIVA × LAWSON BAKERY朱古力麵包」，將朱古力粒、朱古力忌廉及小紅莓作為餡料，朱古力味相當濃厚。所有產品即日起於全日本LAWSON發售。