粵劇業界多月冇開工！阮兆輝太太為同業籌得善款過年

粵劇名伶阮兆輝太太鄧拱壁有見粵劇界面對為時長達1年多的疫情，令以日薪計算的粵劇界中人完全沒有收入，為拯救同業於水深火熱之境，由「一桌兩椅慈善基金」主辦、西九文化戲曲中心及香港中文大學中國音樂研究中心協辦，催生了「仝人同心抗疫重生網上籌款慈善演唱會」，不足1星期，已邀得33位老倌及多名樂師慨允演出。得到善心者不停捐款支持，一連30多晚輪流義唱，網上總瀏覽更超過100萬人次，總瀏覽時間達770萬分鐘，總善款數字經已核實為334萬港元，這批善款已在農曆新年前分發予403位粵劇從業界人士，每位獲得港幣8,302元。受惠者非常感謝阮兆輝及鄧拱壁的熱心支援。

「一桌兩椅」基金會主席鄧拱壁坦言籌款成績非常理想：「我好開心，呢個活動唔係1個人可以扯起支旗，今次業界人人幫手，一呼百應。我欣慰睇到粵劇界得到社會人士同戲迷大力支持，款項除咗可以幫助我哋稍紓苦困，亦感受到外間對粵劇業嘅心意同關懷。」她除了多謝所有出錢出力演出的老倌和捐款者，亦特別多謝基金會的其他2位董事，她的女兒曾慕雪和女婿鄭思聰。

而因為今次籌款，更令鄧拱壁勞累至中風，令其丈夫阮兆輝擔心不已，她表示：「如今已經復原，但為咗咁樣令自己生病，我都覺得辛勞有價，值得嘅！呢8000元真係及時雨，同業有一筆款項度難關，睇到佢哋笑，我覺得非常安樂。」